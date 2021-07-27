محافظ الإسكندرية : يوجد لدينا 165 عقارا مائلا .. وسنكون بالمرصاد للمخالفين

جدة - نرمين السيد - كشف محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، آخر تطورات العقار المائل بـ حى الجمارك، مؤكدا أن هناك 165 عقارا مائلا فى عروس البحر المتوسط، وكلهم نتيجة لـ انتشار العشوائية، وعدم احترام القانون.





وقال، فى تصريحات لـ برنامج "على مسؤليتى"، والذى يقدمه الإعلامى أحمد موسى على قناة "صدى البلد" الفضائية، إن الجمهورية الجديدة هدفها القضاء على العشوائيات، لافتا إلى أن عقار حى الجمارك المائل يتم حاليا، إزالة 10 أدوار منه، لافتا إلى أنه أقيم بغير ترخيص. وشدد محافظ الإسكندرية على أن كل من تسبب بتقصير منه فى هذا الأمر، سيتم ضبطه ومحاسبته، لافتا إلى أنه سيكون بالمرصاد لكل من تسول له نفسه البناء المخالف.

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