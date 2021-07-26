/642324/ماذا-قال-رئيس-الحكومة-التونسية-بعد-إعفائه-من-منصبه

فى أول تعليق له بعد قرار رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد، قال رئيس الوزراء التونسي المقال هشام المشيشي، إنه سينصاع لقرار الرئيس قيس سعيد بإعفائه من منصبه، قائلا إنه سيسلم المسؤولية إلى الشخصية التي سيختارها رئيس البلاد.

دوت الخليج

رئيس الحكومة التونسية ينصاع لقرارات رئيس الجمهورية

وتابع رئيس الحكومة التونسية المقال، هشام المشيشي في بيان للرأي العام: " تنفيذًا لقرارات رئيس الجمهورية، سأتولّى تسليم المسؤولية إلى الشخصية التي سيكلّفها السيّد رئيس الجمهورية لرئاسة الحكومة في كنف سنّة التّداول التي دأبت عليها بلادنا منذ الثورة وفي احترام للنّواميس الّتي تليق بالدولة، متمنّيا كلّ التوفيق للفريق الحكومي الجديد".

وأوضح أنه "من منطلق الحرص على تجنيب البلاد مزيد من الاحتقان في وقت هي فيه في أشد الحاجة إلى تكاتف كل القوى للخروج من الوضعية المتأزّمة التي تعيشها على كافة المستويات فإني لا يمكن بأي حال من الأحوال أن أكون عنصرا معطّلا أو جزءا من إشكال يزيد وضعية تونس تعقيدا، ومحافظة على سلامة كل التونسيين أعلن أنّني أصطفّ كما كنت دائما إلى جانب شعبنا واستحقاقاته وأعلن عن عدم تمسّكي بأي منصب أو أية مسؤولية في الدولة".

وقال إنه يتفهم "حالة الاحتقان والشعور باليأس لدى العديد من بنات وأبناء وطننا نتيجة التأخّرالكبير في إنجاز الاستحقاقات التّي طال انتظارها مما أدّى إلى غياب الثقة في الطبقة السياسية وفي مختلف الحكومات المتعاقبة".

تجدر الإشارة إلى أن رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد قد أصدر قرارات تضمنت إعفاء هشام المشيشي من رئاسة الحكومة وتجميد أعمال البرلمان ورفع الحصانة عن أعضائه، خطوة ضروية من أجل إنقاذ تونس.