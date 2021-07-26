لجنة التفتيش الأمنى والبيئى بالمطارات والفنادق تعقد اجتماعها الأول

جدة - نرمين السيد - عقد بمقر وزارة الطيران المدنى، اليوم الإثنين، أول اجتماع للجنة العليا المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء، لوضع آلية لتنفيذ خطة التفتيش الأمنى والبيئى بالمطارات والفنادق المصرية مع تقييم الوضع الحالى.





وتضم اللجنة كل من وزارات الطيران المدنى والسياحة والآثار والصحة والسكان والجهات المعنية، برئاسة الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران المدنى، وبحضور الدكتورة غادة شلبى نائب وزير السياحة والآثار لشؤون السياحة، والدكتور علاء عيد رئيس قطاع الطب الوقائى بوزارة الصحة وممثلى الجهات المعنية. وخلال الاجتماع تم مناقشة الإجراءات الاحترازية والصحية والأمنية والبيئية الموصى بها وتقييم الفترة السابقة ووضع آلية لتنفيذ خطة التفتيش الأمنى والبيئى والتأكد بشكل دائم ومستمر من جاهزية المطارات والفنادق والمنتجعات المصرية والالتزام بجميع المعايير والتوصيات الدولية فى هذا الشأن، خصوصًا خلال الفترة الحالية التى تشهد تزايد كبير فى أعداد السائحين الوافدين إلى المناطق السياحية المصرية. وفى نهاية الاجتماع تم وضع خطة واضحة للتفتيش الأمنى والبيئى والتأكيد على الاستمرار فى التطبيق الحازم لجميع الإجراءات الوقائية والاحترازية والحماية البيئية على المطارات وجميع الفنادق لحماية السائحين والعاملين بالقطاعات المختلفة والتشديد على تطعيم العاملين ضد فيروس كورونا. يأتى ذلك فى إطار توجيهات الحكومة المصرية بضرورة التعاون والتنسيق المستمر بين جميع الوزارات والجهات المعنية لمتابعة وتقييم الوضع الأمنى والصحى والبيئى بالمطارات والفنادق والمنشآت السياحية المصرية.

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