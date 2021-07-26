/642322/الكشف-عن-تفاصيل-جديدة-بعد-ضبط-فتاة-التيك-توك-كائن-الهوهوز

قامت الأجهزة الامنية بالكشف عن تفاصيل فيديو كائن الهوهوز، بعد رصد ما تم تداوله عبر تطبيق تيك توك من مقاطع فيديو لإحدى السيدات بعنوان كائن الهوهوز، والتي كانت تقوم ببثها بمساعدة أحد الأشخاص عبر أحد الحسابات المسماه "كائن الهوهوز" تتضمن أفعال وإيحاءات منافية للآداب.

ضبط كائن الهوهوز وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد كائن الهوهوز وصديقها وضبطهما بمكان إختبائهما بمحافظة الإسكندرية، وتبين أنهما غير متزوجان وتربطهما علاقة صداقة ويقومان ببث مقاطع الفيديو المشار إليها بغرض تحقيق نسب مشاهدة والإستفادة المادية. وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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