/642321/تصريحات-مثيرة-للجدل-لمدرب-بيراميدز-غياب-رمضان-صبحي-أثر-على-الأداء-وانتهاء-المباراة-بالتعادل-أمر-محبط

عبر اليوناني اليوناني تاكيس جونياس، المدير الفني لفريق بيراميدز، عن استيائه بتعادل فريقه أمام فريق البنك الأهلي، في المباراة التي جمعتهم اليوم الإثنين ضمن منافسات الجولة الـ 23 من بطولة الدوري العام، ويعرض دوت الخليج تصريحات تاكيس جونياس عقب مباراة بيراميدز والبنك الأهلي:

تصريحات تاكيس جونياس

قال جونياس عقب تعادل فريق بيراميدز مع البنك الأهلي: “ انتهاء المباراة بالتعادل أمر محبط للغاية، ولكني في نفس الوقت فخور بأداء لاعبو بيراميدز، بسبب ما قدموه خلال تلك المواجهة”.

وتابع: “فريق البنك الأهلي جيد للغاية ومنافس صعب، وفي أخر 3 مواجهات لهم في الدوري حققوا انتصاريين أمام طلائع الجيش والمصري، وتعادلوا مع الأهلي”.

وأضاف: “حاولنا بناء الهجمات في المباراة وخاصة في الشوط الثاني، وتمكنا من صناعة العديد من الفرص، وفي المجمل نحن نسير إلى الطريق الصحيح، وسنحين النتائج خلال الفترة القادمة”.

واستكمل: “ أخرجت علي جبر لأنه عانى من إصابة لفترة طويلة والأولوية بالنسبة لي سلامة اللاعبين وحمايتهم من الإصابات ولعب مباراة كاملة سيكون صعبا عليه، وبديله عبد الله بكري قدم دقائق جيدة بعد نزوله في اللقاء”.

وأتم: “غياب ثلاثي الفريق المنضمين إلى المنتخب الأولمبي، أثر على أداء الفريق، ولكني أرفض خلق الأعذار والللاعبين الموجودين يمكنهم تقديم مستوى جيد”.

انتهت مباراة بيراميدز والبنك الأهلي بالتعادل الأيجابي 1/1، في مباراة شهدت أحداث مثيرة، حيث تقدم فريق بيراميدز في الوقت بدل الضائع، فيما تمكن فريق البنك الأهلي من إحراز هدف التعادل في الوقت القاتل من المباراة.

تشكيل فريق بيراميدز في مباراة البنك الأهلي

في حراسة المرمى: شريف إكرامي

في خط الدفاع: أحمد سامي – أحمد فتحي – محمد حمدي – علي جبر

في خط الوسط: عبد الله السعيد – نبيل دونجا – محمود صابر – إسلام عيسى – محمود حمادة

في خط الهجوم: دودو الجباس

مشوار بيراميدز في بطولة الدوري

ويحتل بيراميدز المركز السادس بجدول ترتيب الدوري برصيد 40 نقطة بعد أن لعب 26 مباراة فاز في 9 لقاءات وتعادل في 13 مواجهة وخسر 4 مباريات وسجل لاعبيه 38 هدفاً وتلقت شباكه 31 هدفاً ومازال لديه مباراتين مؤجلتين فيما يحتل البنك الاهلى المركز الخامس عشر برصيد 26 نقطة بعد أن لعب 27 مباراة فاز في 5 مواجهات وتعادل في 11 مباراة وخسر مثلهم وسجل لاعبيه 28 هدفاً وتلقت شباكه 35 هدفاً ومازال لديه مباراة مؤجلة.