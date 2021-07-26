/642323/بالأرقام-أغلى-5-لاعبين-في-أولمبياد-طوكيو-نجم-برشلونة-في-الصدارة-وإسبانيا-تحتل-الأغلبية-وتواجد-الموهبة-البرازيلية

أصبحنا على أعتاب انتهاء دور المجموعات من منافسات كرة القدم، بدورة الألعاب الأولمبية المقامة في العاصمة اليابانية طوكيو، وظهر خلال المباريات التي لعبت في الفترة الأخيرة، تألق العديد من لاعبي المنتخبات الأولمبية.

ولذلك يعرض دوت الخليج أغلى 5 لاعبين من المشاركين مع منتخب بلادهم في أولمبياد طوكيو 2020، وتعد تلك القائمة التي سنعرضها خالية من اللاعبين الكبار، وشاملة اللاعبين تحت السن فقط، وهي كالتالي:

أغلى 5 لاعبين في أولمبياد طوكيو 2020:

1- بيدري غونزاليس

وصلت القيمة المالية لبيدري غونزاليس لاعب منتخب إسبانيا وفريق برشلونة، إلى 70 مليون جنية استرليني وفقا لما نشره موقع "ترانسفيز ماركت"، المتخصص بتحديد القيمة المادية للاعبين كرة القدم.

أصبح بيدري صاحب الـ 18 عام، هو أصغر لاعب في التاريخ يشارك مع منتخب إسبانيا في منافسات المربع الذهبي لبطولة يورو 2020، وسط أمال من جماهير الكرة الإسبانية أن يكون اللاعب هو النسخة الجديدة نمن أندريس إنيستا نجم منتخب إسبانيا وفريق برشلونة السابق، وذلك بسبب تشابه طريقة اللاعب بينمهما.

يعد بيدري غونزاليس، من أبرز المواهب الشابة التي ظهرت خلال الفترة السابقة في عالم الساحرة المستديرة، خاصة بعد تألقه في بطولة اليورو مع منتخب بلاده، الذي تأهل إلى نصف نهائي البطولة.

2- ميكيل أويارزابال

وصلت قيمة ميكيل أويارزابال لاعب منتخب إسبانيا وفريق ريال سوسيداد، إلى نفس قيمة بيدري غونزاليس وهي 70 مليون جنية استرليني. رغم عدم تواجده في التشكيل الاساسي لمنتخب إسبانبا في بطولة يورو 2020، إلا أنه تألق في المباريات التي شارك فيها كبديل، حيث استطاع أويارزابال تسجيل هدف قاتل في الأشواط الإضافية لمباراة منتخب بلاده أمام منتخب كرواتيا في الدور ثمن النهائي من بطولو يورو 2020، والتي انتهت بفوز منتخب إسبانيا بنتيجة 5/3.

نشرت العديد من التقارير الصحفية الإنجليزية عن رغبة فريق مانشستر سيتي في التعاقد مع اللاعب الشاب خلال فترة الإنتقالات الحالية.

3- باو توريس

تبلغ القيمة التسويقية لباو توريس لاعب منتخب إسبانيا وفريق فياريال، 50 مليون جنية إسترليني. شارك باو توريس مع منتخب إسبانيا في بطولة يورو 2020، وظهر بصورة جيدة، ونشرت العديد من التقارير الصحفية، عن رغبة فريق مانشستر يونايتد في ضمه خلال فترة الإنتقالا الحالية، وذلك من أجل حل مشكلة الدفاع بالنسبة لفريق الشياطين الحمر.

4- داني أولمو

بلغت القيمة التسويقية لداني أولمو لاعب جناح منتخب إسبانيا وفريق لايبزج الألماني، إلى 45 مليون جنيه استرليني.

ظهر داني ألمو بصورة جيدة مع منتخب بلاده في بطولة يورو 2020، حيث احتل ألمو صدارة قائمة إسبانيا في صناعة الأهداف برصيد 3 تمريرات حاسمة.

يسعى أولمو إلى الظهور بصورة جيدة خلال أولمبيات طوكيو، وذلك من أجل اللعب في صفوف الفرق الأوربية الكبرى، والخروج من فريق لايبزج الألماني.

5- دوجلاس لويز

وصلت القيمة التسويقة لدوجلاس لويز لاعب منتخب البرازيل وفريق أستون فيلا الإنجليزي، إلى 35 مليون جنية أسترليني.

ظهر دوجلاس لويز بصورة جيدة مع منتخب بلاده في بطولة كوبا أمريكا، ونشرت العديد من التقارير الصحفية عن رغبة نادي روما في ضم اللاعب الشاب دوجلاس لويز خلال فترة الإنتقلات الحالية