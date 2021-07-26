نشرة أخبار الأهلي الإثنين: تعليق مثير من عمرو السولية لاعب المارد الاحمر.. موسيماني يحتفل بيعد ميلادة الـ ٥٧.. القلعة الحمراء تتسبب في تغريم مجلس إدارة الترجي التونسي

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شهد النادي الأهلي اليوم السبت الموافق الـ 26 من يوليو الجاري علي العديد من الأحداث الشيقة، والهامة لعاشقي كرة القدم ومشجعي نادي القلعة الحمراء، ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

عمرو السولية

عبر عمرو السولية، لاعب خط وسط النادي الأهلي عن سعادتة بعد تولية شارة قائد الفريق، خلال مباراة الانتاج الحربي، والتي انتهت بنتيجة 3/2 لصالح الشياطين الحمر.

وكتب عمرو السولية عبر حسابة الشخصي”تويتر”:”شرف كبير حمل شارة قيادة النادى الأهلى لأول مرة إحساس ميتوصفش ومسئولية كبيرة والقادم أفضل بإذن الله”.

ممر شرفي للنادي الأهلي

حرص فريق الإنتاج الحربي على إقامة ممر شرفي للاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والجهاز الفني، بعد تتويج الفريق بلقب دوري أبطال إفريقيا للموسم الثاني على التوالي والمرة العاشرة في تاريخه.

وجاءت خطوة لاعبي الإنتاج الحربي بإقامة الممر الشرفي، تقديرًا للإنجاز الكبير الذي حققه الفريق بعد الاحتفاظ بدوري الأبطال والوصول إلى النجمة العاشرة.

الاتحاد الإفريقي

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “الكاف”، عن العقوبات المقررة على نادي الترجي التونسي، وذلك بسبب الشغب الذي افتعله جماهير الفريق التونسي أمام الأهلي، في المباراة التي جمعتهم ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

- قرر الإتحاد الإفريقي لكرة القدم حرمان فريق الترجي التونسي من حضور جماهيره لمباراتين على أرضه.

- بالإضافة إلى اتخاذ إيقاف حضور جماهير الفريق لمدة مبارتيين أخرتين، مع إيقاف التنفيذ، في حالة تكرار أحداث شغب مشابهة خلال عامين.

- تغريم مجلس إدارة الفريق مبلغ مالي قدره 60 ألف دولار.

كشف سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادى الأهلى، طبيعة علاقته بالجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للمارد الأحمر.

وقال سيد عبد الحفيظ فى مداخلة هاتفية لبرنامج وان تو مع الإعلامى سيف زاهر عبر إذاعة أون سبورت إف إم، عندما تجد نجاح في الأهلي هذا بسبب العمل الجماعي بين اللاعبين وافراد الجهاز الفني، وليس بمجهود فرد".

وتابع قائلاً:” سعيد للغاية بحديث موسيماني عني والتفاهم الذي بيننا، وأنا دائماً فى ضهره ونساند البعض فى أى قرار ولما بناخد قرار فى الأهلى يصبح هذا رأى الأهلى فى النهاية، وقرارنا كلنا حتى لو الغرف المغلقة يعارض رأى واحد فينا ولكن فى النهاية نحترم القرار الجماعى وندعمه ونتحمل تبعاته حتى لو خطأ".

واستكمل: " ليس من العيب أن نتحدث عن عروض مقدمة للاعبين الأهلي، فهم الأفضل في إفريقيا وابطال القارة مرتين علي التولي، إذن لمن تأتى العروض إذا لم تأت لأبطال أفريقيا، وليس لدينا أزمة فى الحديث عن هذه العروض بل ومناقشتها لتجديد دماء الفريق وتحقيق طموحات المتألقين".

وأختتم حديثة قائلاً:”دائماً ما يتم الحديث عن عروض مقدمة للاعبين ورحيل، وهذا مايحدث في الأهلي هدفها تشتيت الفريق، فمن أين تأتي العروض واللاعب لم يشارك”.

موسيماني

يحتفل اليوم الإثنين، بيتسو موسيماني مدرب النادي الأهلي بعيد ميلاده رقم 57، حيث ولد موسيماني في 26 يوليو عام 1964.

بدأ موسيماني مسيرته مع الساحرة المستديرة، لاعباً مع فريق جومو كوزموز عام 1982 وشارك في 27 مباراة وسجل 7 أهداف، انتقل موسيماني بعد ذلك إلى فريق ماميلودي صن داونز عام 1985 وشارك معهم في 19 مباراة وسجل هدف وحيد.

انطلقت مسيرة موسيماني كلاعب مع فريق جومو كوزموز عام 1982 وشارك في 27 مباراة وسجل 7 أهداف.

انتقل الى فريق ماميلودي صن داونز عام 1985 وشارك معهم في 19 مباراة وسجل هدف وحيد.

استمر تنقل موسيماني بين كوزموز وصن داونز حتى عام 1989 وبعدها انتقل الي فريق اورلاندو بيراتس ثم فريق يونيكوس.

انهى موسيماني مسيرته كلاعب في نادي السد القطرى عام 1996.

بشكل عام خلال مسيرته كلاعب شارك في 189 مباراة وسجل 49 هدفا علي مدار حياته كلاعب.

موسيماني

بدأ العمل التدريبى فى 2001 وقاد فريق سوبر سبورت يونايتد بجنوب أفريقيا حتى 2007، وحقق معهم بطولة الدورى الجنوب الافريقي و بطولة الكأس وكأس الثمانية الكبار بجنوب افريقيا.

تم تعيينه مساعد مدرب لمنتخب جنوب أفريقيا فى حقبتي البرازيلى كارلوس ألبيرتو بيريرا وجويل سانتانا خلال الفترة من 2006 حتى 2010.

وعقب نهاية كأس العالم 2010 والتى أقيمت فى جنوب أفريقيا وخروج البافانا بافانا تم إقالة كارلوس ألبيرتو بيريرا وتم تعيين موسيماني مدرباً لمنتخب بلاده.