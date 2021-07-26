موسيماني يرقص مع حمدي فتحي على أنغام "عم يا صياد".. فيديو

دخل الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في وصلة رقص مع حمدي فتحي، لاعب الفريق الأحمر، الذي يحتفل بزفافه في أحد فنادق التجمع.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى تويتر فيديو لرقص موسيمانى مع حمدى فتحى على أنغام الأغنية الشعبية "عم يا صياد".

يحتفل حمدى فتحى، بحفل زفافه بأحد فنادق التجمع الخامس وسط حضور نجوم القلعة الحمراء السابقين أو الحاليين من زملائه بالمارد الأحمر وأعضاء الجهاز الفنى، بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، بجانب الجهاز الفنى للفراعنة بقيادة حسام البدرى.

وغاب حمدى فتحى عن مباراة الأهلى الأخيرة أمام الإنتاج الحربى بالدورى بسبب تحضيراته لحفل الزفاف، وفى العالم كله يتم دائمًا إطلاق لقب صاحب الرئات الثلاث على اللاعب المقاتل فى خط الوسط الدفاعى، صاحب الالتحامات القوية ونسبة قطع الكرات وحامى دفاع الفريق، ولنا من الأمثلة الكثير ولكننا هنا نتحدث عن أسد النادى الأهلى وحامى القلعة الحمراء حمدى فتحى الذى يثبت يوما بعد الآخر أنه أحد أهم وأنجح صفقات الأهلى بالسنوات الأخيرة.

ومع انضمام حمدى فتحى للنادى الأهلى توقع له الكثيرون أن يكون خليفة للعديد من اللاعبين المميزين الذين لعبوا فى مركزه، ولكنه بات لاعباً خارج نطاق المقارنة، فهو يستحدث طريقة لعب راقية وتألق واضح فى كل الأدوار التى أسندت له ليصبح جوكر الأهلى.

لعب حمدى فتحى 68 مباراة مع الاهلى بكل البطولات، بإجمالى 5069 دقيقة، وسجل ستة أهداف وصنع هدفا آخر وتلقى 11 كارت أصفر، وتوج مع المارد الأحمر بدورى الأبطال الأفريقى مرتين وبرونزية كأس العالم للأندية والسوبر الأفريقى والسوبر المحلى وكأس مصر بجانب الدورى مرتين.