عودة هداية ملاك وسيف عيسى إلى مصر صباح الأربعاء ببرونزية الأولمبياد

يعود ثنائى منتخب مصر للتايكوندو هداية ملاك وسيف عيسى، إلى مصر يوم الأربعاء المقبل قادمين من اليابان، عقب تتويج كل منهما بالميدالية البرونزية في التايكوندو بأولمبياد طوكيو 2020 المقامة حاليًا فى العاصمة اليابانية.

ومن المقرر أن يصل الثنائي برفقة بعثة منتخب التايكوندو التي شاركت فى البطولة وتضم 4 لاعبين، هم هداية ملاك وسيف عيسى ونور حسين وعبد الرحمن وائل، بالإضافة إلى الجهاز الفني والإداري بقيادة المدرب المكسيكي أوسكار والمدربين أسامة السيد ومحمد مجدى.

وجاء تتويج سيف عيسى بالميدالية البرونزية فى مشاركته الأولمبية الأولى، بينما نجحت هداية في تحقيق البرونزية للمرة الثانية على التوالي في ثالث مشاركة أولمبية بعدما شاركت في أولمبياد لندن 2012 وريو 2016 وطوكيو 2020.

فى الوقت نفسه، قرر هشام حطب، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية ورئيس بعثة مصر المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، صرف مكافأة فورية بقيمة خمسة آلاف دولار لكل من هداية ملاك وسيف عيسى لاعبي منتخب مصر للتايكوندو بعد تحقيق الميدالية البرونزية.

ونجحت هداية ملاك وسيف عيسي في تحقيق الميدالية البرونزية في منافسات التايكوندو بدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 لتكون أول ميداليات البعثة المصرية المشاركة في البطولة المقامة حاليًا.

وفور وصول اللاعبين لمقر القرية الأولمبية قرر رئيس البعثة المهندس هشام حطب منح كل لاعب مبلغ المكافأة الفورية لتشجيعهما على ما بذله الثنائي.

توجت هداية ملاك لاعبة منتخب التايكوندو بالميدالية البرونزية، بعد الفوز على لاعبة أمريكا فى منافسات الترضية. ووقفت هداية على المنصة بجانب لاعبتى الذهب والفضة بالإضافة إلى صاحبة المركز الثالث والبرونز أيضًا.

وتمكن سيف عيسى فى الفوز على الإيطالى سيمون أليسيو، فى ربع نهائى التايكوندو، ليتأهل إلى نصف النهائى لمنافسات فردى الرجال وزن 80 كجم قبل أن يتوج فى النهاية بالميدالية البرونزية.