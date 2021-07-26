الإفتاء توضح حكم الإنجاب عن طريق أطفال الأنابيب

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الدار، عبر حسابها الرسمى على موقع "فيسبوك"، اليوم الإثنين، أن الإنجاب بوضع لقاح الزوج والزوجة خارج الرحم، ثم إعادة نقله إلى رحم الزوجة، لا مانع منه شرعًا إذا ثبت قطعًا أن البويضة من الزوجة والحيوان المنوى من زوجها، وتم إخصابهما خارج رحم هذه الزوجة عن طريق الأنابيب، وأُعِيدت البويضة ملقحةً إلى رحم تلك الزوجة دون استبدالٍ أو خلطٍ بمَنِى إنسانٍ آخر، وكانت هناك حاجة طبيةٌ داعيةٌ إلى ذلك، ويجب أن يتم ذلك على يد طبيبٍ متخصِّصٍ مؤتَمَنٍ فى عمله.

يأتى ذلك فى إطار الخدمات المقدمة من صفحة الإفتاء على الفيسبوك، للرد على أسئلة واستفسارات المواطنين.