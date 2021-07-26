صور.. رئيس الوزراء يترأس اللجنة العليا المشتركة بين مصر وجنوب السودان

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك بمشاركة كل من وزراء الخارجية، والموارد المائية والرى، والتعليم العالى والبحث العلمى، والتعاون الدولى، والصحة والسكان، والزراعة واستصلاح الأراضى، والتجارة والصناعة، ووفد جنوب السودان الذى ضم كلا من وزراء الخارجية والتعاون الدولى، والثروة الحيوانية والسمكية، والتجارة والصناعة، والموارد المائية والرى، والتعليم العالى والعلوم والتكنولوجيا، والقائم بأعمال سفارة جمهورية جنوب السودان لدى القاهرة، وعددا من مسؤولى البلدين.

وافتتح الدكتور مصطفى مدبولى، الدورة الأولى للجنة بإلقاء كلمة، نقل فيها ترحيب الرئيس عبدالفتاح السيسى، بوفد جنوب السودان فى بلده الشقيق مصر، وتحياته وتقديره لأخيه الرئيس سيلفا كير مارديت رئيس دولة جنوب السودان، كما رحب رئيس الوزراء بزيارة الوفد إلى القاهرة لعقد اجتماعات الدورة الأولى للجنة العليا المشتركة بين البلدين الشقيقين.

وتقدم رئيس الوزراء بالتهنئة إلى دولة جنوب السودان رئيساً وحكومةً وشعباً بمناسبة الاحتفال بذكرى اليوم الوطنى للدولة، والذى يوافق يوم 9 يوليو من كل عام، متمنياً بأن تنعم جنوب السودان بالأمن والاستقرار.

وأشار رئيس الوزراء إلى توجيهات الرئيس السيسى للحكومة المصرية ببذل كل الجهد لتنمية وتطوير علاقات التعاون بين مصر وجميع الدول الأفريقية الشقيقة، منوهًا إلى أن ذلك يأتى انطلاقًا من اهتمام مصر الراسخ وموقفها الداعم للتنمية والرخاء فى جميع ربوع القارة العريقة، وإيماناً من القيادة السياسية بأن التنمية والبناء من أهم الوسائل الفعالة فى الحد من النزاعات وتخفيف التوتر الاجتماعى.

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولى، أن الاجتماع يأتى كترجمة واقعية لهذه الرؤى، ويهدف إلى تنظيم التعاون وتوسيع آفاقه من أجل تحقيق مصالح شعبى البلدين، مضيفاً أنه من خلال اللجنة العليا المشتركة، سيتم تنسيق رؤية شاملة ومتطورة لعلاقات تعاون مستدام فى جميع المجالات، والبناء على ما سبق من تعاون فى عدة مجالات متميزة، بعد تقييم نتائج ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية، فضلاً عن النظر فى الفرص والآفاق المتاحة للتعاون فى مجالات أخرى.

وأكد رئيس الوزراء، على اهتمام مصر بالارتقاء بالعلاقات المصرية الجنوب سودانية لمستوى الشراكة الاستراتيجية القائمة على أساس تحقيق المنفعة المشتركة للبلدين، وتحقيق الرؤية حول الشراكة التنموية الشاملة والتكامل الاقتصادى بين دول حوض النيل، ومؤكدًا حرص مصر على مواصلة تقديم الدعم للأشقاء فى جنوب السودان، وذلك فى مجالات الرى والصحة والتعليم والإعلام، بالتوازى مع إطلاق عملية للتكامل الاقتصادى فى مجالات مثل الاستثمار والتبادل التجارى والطاقة والبنية التحتية والزراعة والبترول وغيرها.

فى سياق متصل، أعرب الدكتور مصطفى مدبولى، عن سعادته بعقد معرض المنتجات المصرية الأول فى جوبا خلال الفترة من 12 إلى 18 يوليو 2021، مشيرًا إلى أن ذلك يؤسس لحركة تجارية نشطة وفعالة بين البلدين، بالإضافة للمضى قدما فى إنشاء فرع جامعة الإسكندرية بجنوب السودان، معربًا عن أمله فى يشهد العام المقبل افتتاحه واستقبال الدارسين، وتجديد المدارس الفنية المصرية الثلاث، مع تقديم الدعم الكامل للطلبة الجنوبيين الوافدين للدراسة فى مصر.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولى، إلى أن الحكومة المصرية تعى أن جنوب السودان فى مرحلة البناء، ومن ثم نحن مستعدون للمساهمة فى تنفيذ مشروعات بناء الدولة، لا سيما فى مجالات البنية التحتية، والطرق والكهرباء والمياه وغيرها من مشروعات تلبى احتياجات وطموحات الاشقاء فى دولة جنوب السودان.

وجدد رئيس الوزراء، التأكيد على أهمية وضع آليات لتنفيذ ما سيتم الاتفاق عليه من مقررات وتوصيات ووثائق سيتم التوقيع عليها فى ختام أعمال هذه اللجنة، وعلى أهمية الاجتماع بشكل دورى لإزالة جميع معوقات تنفيذ ما تم الاتفاق عليه.

وعلى صعيد آخر، أعرب الدكتور مصطفى مدبولى، عن تقديره لوساطة الرئيس سيلفا كير مارديت للتوقيع على اتفاق السلام بين الحكومة السودانية والجبهة الثورية والحركات المسلحة السودانية فى أكتوبر 2020، كما أكد دعم ومؤازرة مصر لجنوب السودان فى ظل الظروف الحرجة التى تمر بها ارتباطاً بتنفيذ استحقاقات "اتفاق السلام المنشط"، والتحديات المرتبطة بجائحة كورونا ومخاطر الفيضانات والأزمة الغذائية، مبدياً استعداد مصر لتقديم المزيد من المساعدات الإنسانية فى هذا الشأن، فضلاً عن دعمها لمطالب جنوب السودان برفع العقوبات الدولية المفروضة عليها، وذلك من منطلق تقديرها لمساوئ خيار العقوبات وتداعياته على الشعوب، وأهمية رفع العقوبات لدعم عملية السلام والمرحلة الانتقالية الراهنة فى جنوب السودان.

وتطرق رئيس الوزراء إلى ملف مياه النيل، حيث أوضح أن نهج مصر فى التعامل مع قضية سد النهضة على مدار السنوات الماضية كان يقوم على أساس السعى للتوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن وملزم قانوناً حول ملء وتشغيل سد النهضة بما يحقق مصالح الدول الثلاث، مؤكداً أن مصر أبدت المزيد من المرونة طوال مسار المفاوضات المستمر لعقد كامل، وسلكت كل السبل الممكنة فى هذا الشأن، معرباً عن أمله فى التوصل إلى اتفاق عادل وملزم قانوناً انطلاقا من حرص مصر على استقرار المنطقة.

من جانبه، نقل الدكتور جيمس وانى إيجا نائب رئيس جمهورية جنوب السودان، تحيات رئيس بلاده سيلفا كير مارديت لأخيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، وللشعب المصرى، وتمنياته بنجاح مسار اجتماعات اللجنة المشتركة للبلدين فى دورتها الأولى، كما أعرب، بالأصالة عن نفسه، وبالنيابة عن أعضاء وفد جنوب السودان، عن عميق تقديره وامتنانه لحفاوة الاستقبال والاستضافة فى بلده الثانى مصر.

وتوجه نائب رئيس جمهورية جنوب السودان بالشكر لمصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى على الدعم المتواصل والمستمر لجنوب السودان خلال السنوات الماضية، ومشيدا بالمساعدات الإنسانية التى قدمتها مصر فى أثناء جائحة كورونا والفيضانات التى خلفت تداعيات سلبية على اقتصاد البلاد.

واستعرض نائب رئيس جنوب السودان فرص التعاون مع مصر، لا سيما فى مجالات الزراعة، والتعليم، والصحة، وبناء القدرات، والسياحة، والغاز والنفط والبنية التحية، وغيرها.

من جانبهم، استعرض الوزراء المصريون مجالات التعاون المختلفة مع الجانب الجنوب سودانى، ونتائج المباحثات التى تمت بين المسؤولين خلال الفترة الماضية، حيث أكد سامح شكرى، وزير الخارجية، على استمرار تقديم الدعم للأشقاء فى جنوب السودان تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى فى هذا الشأن، والتأكيد على مساندة مطالب جنوب السودان برفع العقوبات الدولية المفروضة عليها، لدعم عملية السلام، كما أعرب عن تطلعه لأن تشكل أعمال اللجنة المشتركة دفعة قوية للعلاقات التاريخية بين الجانبين.

فيما استعرض الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى مشروعات التعاون مع جنوب السودان، مؤكدًا فى هذا الصدد انفتاح مصر على التعاون فى جميع المجالات ذات الصلة بهذا المجال.

وتناول الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، برامج التعاون القائم مع جنوب السودان، والتى تتنوع ما بين 300 منحة دراسية للمرحلة ما قبل الجامعية، و100 منحة للدراسات العليا، فضلاً عن منح دعم يصل إلى 90% من المصاريف الدراسية للطلاب الدارسين على نفقتهم الخاصة.

وأضاف أنه تم الانتهاء من تجهيز فرع جامعة الإسكندرية بجنوب السودان استعداداً لتشغيله مع العام الدراسى المقبل.

فيما أشارت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى إلى الاجتماعات التنسيقية الجارية على مستوى الخبراء فى مجالات الرى والزراعة والتعليم وغيرها للوصول إلى صياغة أطر للتعاون المستقبلى.

واستعرضت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أوجه التعاون فى مجال الصحة خلال الفترة الماضية والتى شهدت إرسال القوافل الطبية والتشخيصية، وتوفير منح لبرامج للزمالة المصرية، وإطلاق مبادرات لدعم صحة المرأة، والعلاج من فيروس "سى"، كما تناولت مجالات التعاون المستقبلى والذى تضمن تأهيل وإنشاء مستشفيات ووحدات صحية فى مختلف التخصصات، وزيادة أجهزة الغسيل الكلوى، وإقامة مدرسة للتمريض، مؤكدة فى هذا الشأن أن العام الحالى سيشهد تدشين العديد من مشروعات التعاون.

وأشار السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى إلى أنه تم تشكيل لجنة فنية لدراسة أوجه التعاون الممكن فى ضوء ما تتمتع به جنوب السودان من أراض خصبة وفرص واعدة فى هذا المجال، مشيرًا إلى أنه تم الاتفاق على إنشاء مزارع نموذجية مشتركة، والتدريب على آليات الرى الحديثة، والاستزراع السمكى، ودعا الأشقاء فى جنوب السودان لسرعة تخصيص الأراضى لإقامة المشروعات المتفق عليها.

من جانبها، استعرضت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة نتائج معرض المنتجات المصرية الأول الذى عقد فى جوبا خلال الفترة من 12 إلى 18 يوليو 2021، بمشاركة نحو 40 شركة ومعروضات مختلفة، مشيرة إلى أنه فى ضوء النجاح الذى حققه المعرض، وقام الجانبان بالاتفاق على إقامة معرض دورى للمنتجات المصرية كل ثلاثة أشهر، بما يساهم فى تنشيط الحركة التجارية، وأوضحت أيضاً أن هناك رغبة مشتركة لإقامة منتدى أعمال بين الجانبين لبحث ودراسة الفرص الاستثمارية.

من جانبهم، دعا وزراء جنوب السودان مصر لمواصلة دعمها، والاستفادة من فرص الاستثمار الواعدة فى جنوب السودان، كما طالبوا الحكومة المصرية بتوفير مزيد من برامج بناء القدرات لتأهيل الكوادر فى جنوب السودان بما يمكنها من الإنتاج والتصنيع.

وفى الختام، جدد رئيس الوزراء ترحيبه بوفد جنوب السودان فى القاهرة، معرباً عن تطلعه أن تختتم تلك الاجتماعات بالتوقيع على عدد من مذكرات التفاهم لتعزيز أطر التعاون ونقلها إلى آفاق أرحب.