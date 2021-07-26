أحمد فتحي سرور: أقرب مرافعة إلى قلبي فى تاريخي القانوني و«أنا مسجون»

/642320/أحمد-فتحي-سرور-أقرب-مرافعة-إلى-قلبي-فى-تاريخي-القانوني-وأنا-مسجون

العديد من التصريحات المهمة أدلى بها رجل القانون البارز، رئيس مجلس الشعب الأسبق، الدكتور أحمد فتحي سرور، لمجلة المحاماة، وخاصة ما يتعلق باتهامه فى موقعة الجمل.

دوت الخليج

أحمد فتحي سرور: مرافعتي مع نفسي فى موقع الجمل الأهم فى تاريخي

ومجيبًا على سؤال يتعلق بأبرز المداخلات والمرافعات التى أجراها، قال الدكتور أحمد فتحي سرور:" نعم، من أبرز تلك المرافعات، تلك التى لُفقت لي فى القضية المسماة بقضية "موقعة الجمل" التى هى من صنع "الإخوان المسلمين"، حيث كنت متهمًا ومع ذلك ترافعت عن نفسي، وطلبت المرافعة من هيئة المحكمة، وكان هناك محامون أفاضل موجودون ولكني فضلت المرافعة عن نفسي، ولما طلبت ذلك فتحت المحكمة الموقرة القفص وأخرجتني فترافعت كمحامي، وهذه المرافعة هى أعز مرافعة عندي لأني أطحت بالقضية كلها.

وتابع الدكتور أحمد فتحي سرور:" أخرجت حتى الآن إحدى عشرة طبعة من كتابي "الوسيط فى قانون الإجراءات الجنائية، والطبعة الثامنة ألفتها وأنا أعد لها مقدمة وكل الطبعات التى بعد الثامنة أضيف إلى مقدمتها مقدمة الطبعة الثامنة، وفى المقدمة نفسها جزء من الدفاع، وقد أطلعت المحكمة على هذه الطبعة قبل أن تصدر حكمها، ووجدت جزءًا من الدفاع عني فى مقدمتها، هذه المرافعة الموجودة فى صدر مقدمة الكتاب لا زالت – حتى الآن – تُنشر فى كل طبعة من طبعات "الوسيط" فى قانون الإجراءات الجنائية.