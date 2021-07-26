/642319/الأهلي-يدعم-سيد-عبدالحفيظ-بطريقة-مثيرة-للجدل

نشر النادي الأهلي، عبر الصفحة الرسمية للنادى على موقع التواصل الاجتماعى بـ"تويتر"، صورة لسيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي لدعمه بعض هجوم البعض عليه بسبب التصريحات التي أبدى بها خلال الفترة الأخيرة، ويعرض دوت الخليج التفاصيل:

الأهلي يدعم سيد عبدالحفيظ

قامت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي بنشر صورة لسيد عبدالحفيظ، معلقة عليها قائلة، "رجل المواقف الصعبة.. كمّل".

يذكر أن سيد عبدالحفيظ أدلى بببعض التصريحات عقب مباراة الأهلي والإنتاج الحربي، والتي انتهتى بفوز المارد الأحمر بنتيجة 3/2، وتسببت تصريحات عبدالحفيظ في إثارة الجدل، وجاءت كالتالي:

تصريحات سيد عبد الحفيظ حول فكرة عمل الدوري من دور واحد او مجموعتين.

أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، انه لابد من عمل دورى استثنائى على أن تتقبل الاندية ذلك حتى تعود مسابقة الدورى للانتظام، وتجنب الضغوطات التي تتوالي على الأندية المشاركة في البطولات الخارجية، بسبب المباريات.

تصريحات سيد عبد الحفيظ حول فكرة عمل الدوري من دور واحد او مجموعتين.

وقال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادى الأهلى فى تصريحات لبرنامج ملعب البلدوزر على قناة الشمس، انه لابد من عمل دورى استثنائى على أن تتقبل الاندية ذلك حتى تعود مسابقة الدورى للانتظام بدلا من تلاحم المواسم واجهاد اللاعبين.

وزاد عبد الحفيظ انه بشكل شخصى لا يمانع اقامة الدورى الدورى المقبل من مجموعتين او من دور واحد ، لكن مثل هذه الامور لابد من ان تكون قرار من مجلس ادارة الاهلى لانه صاحب القرار فى هذه الامور.

ممر شرفي للنادي الأهلي

حرص فريق الإنتاج الحربي على إقامة ممر شرفي للاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والجهاز الفني، بعد تتويج الفريق بلقب دوري أبطال إفريقيا للموسم الثاني على التوالي والمرة العاشرة في تاريخه.

وجاءت خطوة لاعبي الإنتاج الحربي بإقامة الممر الشرفي، تقديرًا للإنجاز الكبير الذي حققه الفريق بعد الاحتفاظ بدوري الأبطال والوصول إلى النجمة العاشرة.

نتيجة مباراة الأهلي والإنتاج الحربي بالدوري

حقق النادي الأهلي فوز ثمين علي الإنتاج الحربي، بنتيجة ثلاث أهداف مقابل هدفين في لقاء مؤجل بين الطرفين في بطولة الدوري المصري الممتاز، بعد تاخر الأهلي في نتيجة المباراة وتقدم الإنتاج على الأهلي في معظم أوقات اللقاء بين الطرفين.