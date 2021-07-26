انت الان تتابع تفاصيل خبر طقس مصر خلال أسبوع.. ابتداءًا من الثلاثاء طقس شديد الحرارة وزيادة نسبة الرطوبة على بعض المناطق والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - جاء في تقرير هيئة الأرصاد الجوية بشأن طقس مصر أن البلاد ستشهد اعتبارًا من يوم غد الثلاثاء 27 يوليو ارتفاع في درجات الحرارة ليسود طقس شدديد الحرارة حتى يوم الأحد المقبل ورطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية، معتدل رطب ليلا على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء، كما سيشهد الطقس حسب توقعات الأرصاد الجوية ارتفاع في نسب الرطوبة، الأمر الذي يؤدي إلى زيادة درجة الحرارة المحسوسة عن المتوقعة في الظل بقيم تتراوح ما بين 2 إلى 4 درجات.

طقس مصر

حالة طقس مصر خلال أسبوع

ووفقًا لبيانات هيئة الأرصاد الجوية حول حالة الطقس خلال الفترة القادمة حتى الأحد 1 أغسطس سيسود شبورة مائية خفيفة في ساعات الصباح الباكر وتستمر حتى الساعة السادسة صباحًا، وذلك على الطرق الزراعية والسريعة، والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.

كما ويتوقع أن تنشط الرياح خلال نفس الفترة وعلى فترات متقطعة على بعض المناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مما يقلل الإحساس من ارتفاع نسبة الرطوية ليلا، كما يسود زيادة في نسبة الرطوبة مما يرفع من درجات الحرارة المتوقعة ما بين 2 – 4 درجات في الظل.

نسب الرطوبة المتوقعة خلال الفترة من 27 يوليو – ا أغسطس

ومن المتوقع حسب بيانات هيئة الأرصاد الجوية ارتفاع متوسط نسب الرطوبة خلال هذه الفترة كما في الجدول التالي:

المنطقة نسبة الرطوبة العظمى ليلا نسبة الرطوبة الصغرى نهارًا القاهرة الكبرى والوجه البحري من 73% إلى 82% من 30% إلى 35% السواحل الشمالية من 83% إلى 92% من 40% إلى 45% جنوب سيناء من 45% إلى 60% من 30% إلى 35% شمال الصعيد من 40% إلى 55% من 20% إلى 25% جنوب الصعيد من 25% إلى 30% من 10% إلى 15%

درجات الحرارة المتوقعة خلال أسبوع

وأما توقعات هيئة الأرصاد الجوية في تقريرها بشأن طقس مصر سيسود طقس شديد الحرارة على معظم مناطق الجمهورية، ويتوقع أن تبلغ درجات الحرارة خلال الفترة من الثلاثاء 27 يوليو ولغاية الاحد 1 أغسطس، موعد انكسار موجة الحر كما يلي:

طقس مصر – درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء 27 يوليو 2021

القاهرة والوجه البحرى 36 درجة والمحسوسة 38 درجة .

السواحل الشمالية 32 درجة والمحسوسة 35 درجة.

جنوب سيناء 40 درجة والمحسوسة 43 درجة.

شمال الصعيد 37 درجة والمحسوسة 39 درجة.

جنوب الصعيد 41 درجة والمحسوسة 42 درجة.

طقس مصر – درجات الحرارة المتوقعة الأربعاء 28 يوليو 2021

القاهرة والوجه البحرى 37 درجة والمحسوسة 39 درجة.

السواحل الشمالية 33 درجة والمحسوسة 36 درجة.

جنوب سيناء 40 درجة والمحسوسة 43 درجة .

شمال الصعيد 38 درجة والمحسوسة 40 درجة.

جنوب الصعيد 42 درجة والمحسوسة 43 درجة.

طقس مصر – درجات الحرارة المتوقعة الخميس 29 يوليو 2021

القاهرة والوجه البحرى 38 درجة والمحسوسة 40 درجة .

السواحل الشمالية 33 درجة والمحسوسة 36 درجة .

جنوب سيناء 39 درجة والمحسوسة 42 درجة .

شمال الصعيد 39 درجة والمحسوسة 41 درجة .

جنوب الصعيد 42 درجة والمحسوسة 43 درجة.

طقس مصر – درجات الحرارة المتوقعة الجمعة 30 يوليو 2021

القاهرة والوجه البحرى 384 درجة والمحسوسة 40 درجة .

السواحل الشمالية 33 درجة والمحسوسة 36 درجة.

جنوب سيناء 39 درجة والمحسوسة 42 درجة .

شمال الصعيد 39 درجة والمحسوسة 41 درجة .

جنوب الصعيد 41 درجة والمحسوسة 43 درجة.

طقس مصر – درجات الحرارة المتوقعة السبت 31 يوليو 2021

القاهرة والوجه البحرى 38 درجة والمحسوسة 40 درجة .

السواحل الشمالية 34 درجة والمحسوسة 37 درجة .

جنوب سيناء 40 درجة والمحسوسة 43 درجة .

شمال الصعيد 40 درجة والمحسوسة 42 درجة .

جنوب الصعيد 43 درجة والمحسوسة 44 درجة.

طقس مصر – درجات الحرارة المتوقعة الأحد 1 أغسطس 2021: