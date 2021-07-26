LINK نتيجة الدبلومات الفنية 2021 برقم الجلوس من بوابة التعليم الفني fany.moe.gov.eg...

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2021 برقم الجلوس، الدبلومات الفنية نتيجتها ستكون خلال ساعات من الآن وكل الطلاب المنتمين لها هم في حالة من الترقب، مع القلق من تلك النتيجة حيث أنها محدد لاستكمال مرحلتهم التعليمية الجامعية، وتعد هي الشهادة النهائية التي يختم بها الطالب مرحلة الدبلوم، وعبر ما يلي من الفقرات القادمة نتحدث بالتفصيل عن أهم مجريات النتيجة، وموعدها وإجراءا الطالب كي يحصل عليها بكل سهولة من المنزل عبر الإنترنت.

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2021

النتيجة من الممكن الحصول عليها كما يلي بالنقاط الآتية:

الدخول للموقع الخاص بالوزارة بوابة التعليم الفني من هنا

دخول الجهة من الموقع الخاصة بمرحلة التعليم الفني وشئونها التعليمية.

النقر فوق نتائج امتحانات.

تحديد الشعبة، ومجال القسم المنتمي له الطالب.

تحديد السنة الدراسية وملأ الاستمارة المطلوبة.

الاستمارة بها عدد من الخانات، وكل خانة تكون مختصة ببيان معين، وهذه البيانات لا بد من أن يتم ملأها بدقة.

بوابة التعليم الفني لنتيجة الدبلومات الفنية

الاسم بخانة منفصلة، ويكون كامل ورباعي.

رقم الجلوس يعد أهم البيانات إذ على أساسه يتم الظهور للنتيجة بدقة.

كل البيانات الدراسية، والخاصة بمجال وقسم الطالب يتم ملأها.

النقر على الكلمة استعلام، وذلك ليبدأ الموقع في الرفع لنتيجة الطالب وإظهارها على الشاشة الرئيسية.

جميع البيانات الخاصة بالدرجات تكون متوفرة بنموذج إلكتروني ومن الممكن للطالب أن يطبعه ليكون معه نسخة ورقية من الدرجات.

للاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية لعام 2021 << أضغط هنا >>