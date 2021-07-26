ابحث عن نتيجة الدبلومات الفنية برقم الجلوس 2021 بجميع المحافظات من بوابة...

نتيجة الدبلومات الفنية 2021 تعتبر من أكثر النتائج التي يهتم بها عدد كبير من الطلاب والطالبات ويبحثون عنها باستمرار على محركات البحث المختلفة في جميع محافظات جمهورية مصر العربية، وذلك لجميع الأقسام الدبلوم الصناعي والزراعي والتجاري والفندقي، حيث يترقب الجميع ظهور النتيجة بفارغ الصبر للتعرف على الدرجات والاطمئنان على مستقبلهم، وسوف نستعرض مع حضراتكم طريقة الاستعلام عنها في هذا المقال وموعدها.
يمكن لجميع طلاب وطالبات الدبلومات الفنية بجميع الأقسام الاستعلام عن النتيجة بكل سهولة الكترونياً من البيت دون الذهاب إلى المدارس، من خلال اتباع الخطوات التالية:
الدخول أولاً على بوابة التعليم الفني الالكترونية.
ومن الصفحة الرئيسية يجب الدخول على نتيجة الدبلومات الفنية.
ثم اختيار قسم الدبلوم الخاص بالطالب، زراعي أم صناعي أم تجاري أم فندي.
وتحديد عدد السنوات 3 سنوات أم 5 سنوات.
ثم تسجيل رقم الجلوس الخاص بالطالب بشكل صحيح.
والضغط في النهاية على عرض نتيجة لتظهر أمامكم بشكل مفصل.
هناك بعض المعلومات التي تفيد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية في يوم 27 من شهر يوليو الحالي، أي بعد أيام قليلة، وحسب تصريح وزارة التربية والتعليم فإن النتائج سيم الإعلان عنها بشكل الكتروني من خلال بوابة التعليم الفني، لتسهيل عملية الحصول على النتيجة بالنسبة للطلاب وأولياء الأمر، فلن يحتاجوا إلى الذهاب للمدارس المختلفة في أي محافظة، كما أنها تعد من أهم الإجراءات الاحترازية لحماية الطلاب من فيروس كورونا وتقليل التجمعات والتزاحم عند المدارس، وذلك بعد أن يتم الانتهاء من عمليات التصحيح والمراجعة التي تتم في كافة اللجان في وقتنا الحالي استعداداً للإعلان عن النتيجة بشكل رسمي في نهاية الشهر الجاري، ونتمنى للجميع النجاح والتوفيق.
للاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية لعام 2021 << أضغط هنا >>
للاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية لعام 2021 << أضغط هنا >>
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