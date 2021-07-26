https://exls.emis.gov.eg/
وأوضحت الوزارة، فى بيان لها مساء اليوم الاثنين، أنه بالنسبة للفئات التى لم يتاح لها التسجيل الإلكترونى ومستوفين لشروط القبول بهذه المدارس التقدم يدويا بأوراقهم إلى الإدارة العامة للامتحانات فى موعد أقصاه 2021/8/3 وهم الفئات المذكورة عبر الرابط الإلكترونى.
وأعلنت الوزارة أنه لن يسمح للطلاب الذين قاموا بالتسجيل الإلكترونى ولم يستوفوا أوراقهم فى قسم شئون الطلبة بالإدارات التعليمية بأداء اختبارات القبول بمدارس المتفوقين، كما يتم إخطار الطالب برقم جلوسه وموعد ومكان عقد الاختبار من خلال الموقع الرسمى للوزارة للطلاب الذين تقدموا فعليا بأوراقهم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر التعليم تعلن خطوات التقدم لمدرسة stem والمتفوقين بعين شمس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.