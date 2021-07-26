/642313/زعيم-الأغلبية-يطلق-حملة-للتبرع-بالدم-لصالح-مرضي-الأورام-بمحافظة-قنا
أطلق المهندس أشرف رشاد زعيم الاغلبية بمجلس النواب والأمين العام والنائب الأول لحزب مستقبل وطن، حملة للتبرع بالدم لصالح مرضي الأورام بمحافظة قنا، وذلك بالتعاون مع مركز الأورام بمحافظة قنا وبنك الدم الإقليمي بالمحافظة.
هذا وأعلن زعيم الأغلبية النائب أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، عن قرب انطلاق دورى مستقبل وطن فى نسخته الثالثة.
وسبق أن تمكن نادي مستقبل وطن لكرة القدم، من الصعود إلى القسم الثالث بدوري الدرجة الثانية، الأمر الذي لقى إشادة وفرحة بين قيادات ومسئولي حزب مستقبل وطن.
دوت الخليج
انطلاق دوري مستقبل وطن في نسخته الثالثة قريبًا
وكان حزب مستقبل وطن قد أعلن فى وقت لاحق عددًا من الشروط اللازم توافرها للاشتراك فى دورى مستقبل وطن، والتى كان على رأسها، أنه إذا رغب فريق الاشتراك فى دورى مستقبل وطن يلزم أن يتكون الفريق من 8 لاعبين ومدير إدارى ومدير فني (10 أفراد) ويشترط أن يكون سن اللاعب من 18 لـ 30 عام وقت التسجيل للبطولة.
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