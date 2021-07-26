تعليم النواب تستكمل مناقشة مشاكل المدارس الخاصة«صور»

/642306/تعليم-النواب-تستكمل-مناقشة-مشاكل-المدارس-الخاصةصور

استقبلت لجنة التعليم بمجلس النواب، برئاسة الدكتور سامى هاشم،اليوم وفد من ممثلي أصحاب المدارس الخاصة في جلسة استماع استمرت على مدار يومين، لمناقشة التحديات التي تواجه قطاع التعليم الخاص، ومقترحات بكيفية النهوض بذلك القطاع الحيوي وحل المشكلات التي تعاني منها.

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