/642305/نجم-الأهلي-حمدي-فتحي-يحتفل-بحفل-زفافه-صور

يحتفل حمدى فتحى، لاعب خط وسط النادى الأهلى ومنتخب مصر، اليوم الإثنين، بحفل زفافه، بأحد فنادق التجمع الخامس وسط حضور لاعبو النادي الأهلي ومنتخب مصر، بالإضافة إلى نجوم المارد الأحمر السابقين وأعضاء مجلس إدارة الفريق الأحمر بيقيادة محمود الخطيب، والجهاز الفني بقيادة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، والجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة حسام البدري، ويعرض دوت الخليج أهم اللقطات في حفل الزفاف:

تاريخ مشاركات حمدي فتحي مع النادي الأهلي

شارك حمدى فتحى مع النادي الأهلي في 68 مباراة بكل البطولات، بإجمالى 5069 دقيقة، واستطاع نجم وسط المارد الأحمر من تسجيل 6 أهداف وصناعة هدف، وحصل حمدي فتحي على 11 كارت أصفر، وتوج مع المارد الأحمر ببطولة دورى أبطال إفريقيا مرتين وبرونزية كأس العالم للأندية والسوبر الأفريقى والسوبر المحلى وكأس مصر بجانب الدورى مرتين.

غياب حمدي فتحي عن مباراة الإنتاج الحربي

يذكر أن حمدي فتحي غاب عن المباراة الأخيرة للنادي الأهلي، والتي كانت أمام فريق الإنتاج الحربي، وذلك بسبب التحضير لحفل زفافه، وانتهت المباراة بفوز المارد الأحمر في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة، حيث كان التعادل الإيجابي 2/2، مسيطر على المباراة، حتى تمكن والتر بواليا مهاجم النادي الأهلي من تسجيل هدف الفوز في الدقائق الأخيرة من زمن المباراة، وذلك عن طريق عرضية التونسي علي معلول وترجمها والتر بواليا برأسه إلى هدف، ليحصل الأهلي على النقاط الثلاث.

اللعب الرجولى

يتميز حمدي فتحي بتدخلاته القوية أثناء الإلتحام مع المنافسين، ويطلق مشجعين النادي الأهلي على طريقة لعب حمدي فتحي، باللعب الرجولي، ويحظى حمدي فتحي بحب كبير من قبل جمهور المارد الأحمر بسبب قتاله حتى الدقيقة الأخيرة في المباراة، وحبه لكيان النادي الأهلي.

حمدي فتحي ونهائي إفريقيا

يذكر أن حمدي فتحي شارك في التشكيل الأساسي لمباراة الأهلي أمام فريق كايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال إفريقيا، وتمكن الفريق الأحمر التغلب على نظيره الجنوب إفريقي، حيث انتهت المباراة بفوز الأهلي بثلاثية نظيفة، ليتربع على صداراة الفرق الأكثر تتويجا ببطولة دوري أبطال إفريقيا، برصيد 10 بطولات، وحصل لاعب كايزر تشيفز على البطاقة الحمراء في نهاية الشوط.