/642304/منع-سفر-الغنوشي-وجميع-الوزراء-والنواب-المجمدين-ورجال-الأعمال-خارج-تونس

تداولت بعض الأنباء عن منع سفر راشد الغنوشي، رئيس مجلس النواب التونسي المُجمد، وجميع الوزراء والنواب المجمدين ورؤساء البلديات وكبار المسؤولين إلى خارج تونس، يأتي ذلك حسبما ذكرت قناة «Extra news».

هذا وأوضحت إذاعة موزاييك التونسية، أن قرار منع السفر في تونس شمل رؤساء الأندية ورجال الأعمال، وكل الوزراء والنواب المجمدين ورؤساء البلديات وكبار المسؤولين.

هذا وأعلن الرئيس التونسي قيس سعيد مساء امس الأحد تجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن النواب، بعد الاحتجاجات التي عمت تونس اليوم، حسبما ذكرت "العربية".

تجميد سلطات البرلمان ورفع حصانة عن كل النواب

جاء ذلك عقب ترأس اجتماعًا طارئا مع القيادات العسكرية والأمنية في البلاد.

وشهدت تونس اليوم الأحد، احتجاجات عارمة ضد حزب النهضة التونسي (ذراع الإخوان السياسي) للمطالبة بإسقاط النظام السياسي في البلاد، وشهدت اشتباكات بين أنصار النهضة والمتظاهري