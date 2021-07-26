/642299/لقاء-الخميسي-لسيدة-تهاجم-غير-المحجبات-خليكي-في-نفسك-والتزمي-الصمت

خرجت الفنانة المصرية لقاء الخميسي لترد على إحدى السيدات المدعوة بهالة والتي هاجمت الغير محجبات والمطلقات بالإضافة إلى المدخنات، مؤكدة على أنها ستمنع نجلها إذا خطر على باله الزواج بمثلهن.

دوت الخليج يرصد رد الفنانة لقاء الخميسي على إحدى مهاجمات السيدات غير المحجبات.

لقاء الخميسي تهاجم إحدى المتابعات

وأعادت الخميسي نشر البوست الخاص بهالة عبر خاصية «استوري» على حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام»، وعلقت عليه منتقدة تصرف تلك السيدة.

فكتبت: "يا أستاذة هالة، يومك جميل إن شاء الله.. للأسف الشديد أنا سمحت لنفسي أخد البوست بتاع حضرتك من غير استئذان ودا مش صح، بس عشان أقول لحضرتك كلمتين ياريت تقريهم كويس".

وأضافت الخميسي: "مش من حقك حضرتك تاخدي صور ناس وتحطيها عند حضرتك، وتذميهم وتدخلي في اختياراتهم لحياتهم، ومش من حقك أصلا تختاري لولادك لأن ليهم الحق في الاختيار، ومش من حقك تحكمي على أخلاق الناس وحياتهم، لإنك مش واصي ولا ولي، فياريت حضرتك تخليكي في نفسك، وتطوري من نفسك وتغضي البصر لو مش عاجبك الصور".

واختتمت لقاء حديثها قائلة: "دعي الخلق للخالق، كل حي أدرى بحياته واختياراته وعليكِ احترامه والتزام الصمت شكرًا ويوم سعيد".

لقاء الخميسي تتألق في دراما رمضان 2021

من ناحية أخرى شاركت لقاء الخميسي في مسلسل «ضد الكسر»، الذي عُرض رمضان الماضي 2021، وهو من بطولة نيللي كريم، مصطفى درويش، محمد فراج، تارا عماد، حمزة العيلي، وسيناريو وحوار مدحت العدل وإخراج أحمد خالد وإنتاج "العدل جروب".