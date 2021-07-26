642302 /642302/التعادل-السلبي-يحسم-الشوط-الاول-من-مباراة-بيراميدز-والبنك-الأهلي 07:50 م - الإثنين 26 يوليو 2021 بيراميدز والبنك الأهلي أرشيفية انتهى الشوط الأول من مباراة فريق بيراميدز وفريق البنك الأهلي، بالتعادل السلبي، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الثالث والعشرين من بطولة الدوري الممتاز، ويعرض دوت الخليج أحداث الشوط الأول: أحداث الشوط الأول بدأ الشوط بضغط من قبل فريق بيراميدز، ولكن نجح دفاع فريق البنك الأهلي في التصدي لهجمات لاعبو بيراميدز، وحرم القائم الأيمن لحارس مرمى فريق البنك الأهلي لاعبو فريق بيراميدز من التسجيل في الدقيقة 10 من زمن الشوط، وذلك بعد تصويبة صاروخية أرضية ارتطمت بالقائم. تابع موقع دوت الخليج علي

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