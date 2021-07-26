رئيس اللجنة الأولمبية يفجر مفاجأة لهداية ملاك وسيف عيسى «تفاصيل»

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هشام حطب يمنح هداية ملاك وسيف عيسى مكافأة بعد تتويجهم بالبرونزية

وفور وصول اللاعبين لمقر القرية الأولمبية قرر رئيس البعثة المهندس هشام حطب منح كل لاعب مبلغ المكافأة الفورية تقديرا لما بذله الثنائي. ونجحت هداية ملاك وكذلك سيف عيسي في تحقيق الميدالية البرونزية في منافسات التايكوندو بدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 اليوم الإثنين.

انطلاق أولمبياد طوكيو

انطلقت فعاليات دورة الالعاب الأولمبية الصيفية المقامة في طوكيو، يوم الخميس، على أن تنتهي يوم 8 من شهر أغسطس المقبل، وكان من المقرر أن تقام تلك الدورة من الأولمبياد في نفس الفترة العام الماضي 2020، إلا أن اللجنة الدولية الأولمبية والمسؤولة عن تنظيم الأولمبياد، قررت تأجيلها لمدة عام، على أن تلعب في نفس الفترة المحددة لها، وذللك بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد حول العالم.

تاريخ مشاركة مصر في الأولمبياد

تشارك مصر في الأولمبياد للمرة الثانية والعشرين في تاريخها، حيث كانت أول مشاركة للفراعنة في أولمبياد استكهولم عام 1912، ومثل منتخب مصر وقتها رياضي واحد فقط وهو أحمد حسنين، لاعب المبارازة، بينما كانت أخر مشاركة لأبناء النيل في أولمبياد ريو دي جانيرو عام 2016 والتي أقيمت في البرازيل، وشاركت مصر في تلك النسخة من الأولمبياد بـ 120 رياضي ورياضية، وكانت أكبر بعثة في تاريخ مصر، قبل تحطيم الرقم في أولمبياد طوكيو 2020.

وتعد مصر هي أكثر بلد عربي فوزا بالميداليات الأولمبية في تاريخ الأولمبياد، حيث حصل أبناء النيل على 32 ميالية أولمبية، بواقع 7 ذهبية و10 فضية و15 برونزية، وتأتي رياضة رفع الأثقال في المرتبة الأولى لحصول مصر على ميداليات، حيث حققت من خلالها 14 ميدالية، فيما يأتي في المرتبة الثانية منتخب المصارعة بتحقيقه 7 ميداليات، ثم الملاكمة بـ 4 ميداليات، وميداليتين لكل من الغطس والتايكوندو والجودو، وميدالية واحدة للمبارزة.