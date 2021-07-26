/642298/علاء-قريطم-يوجه-التحية-لزعيم-الأغلبية-لمساندة-الصيادين-وتخفيض-رسوم-استخراج-التراخيص

وجه النائب علاء حمدي قريطم، عضو مجلس النواب، التحية والتقدير لزعيم الأغلبية بمجلس النواب المهندس اشرف رشاد الشريف ،النائب الاول لرئيس حزب مستقبل وطن لحرصة الشديد أثناء مناقشة البرلمان مشروع قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، على مصلحة أبناء مصر من اهالينا الصيادين على مستوي الجمهورية.

علاء قريطم يوجه التحية لزعيم الأغلبية

ولفت قريطم في تصريحات صحفية، اليوم، إلى أن مجلس النواب وافق علي مقترح النائب أشرف رشاد الشريف، زعيم الأغلبية البرلمانية، بشأن تخفيف الأعباء علي الصيادين عن استخراج التراخيص الخاصة بهم والرسوم المقرره بشأنها، حيث بمشروع القانون المقدم من الحكومة هي بحد أقصي 8آلاف جنيه، إلا أن مقترح زعيم الأغلبية تحدث عن 5آلاف جنيه.

وقال النائب حمدي قريطم، أن الأغلبية البرلمانية تقف في صف المواطن واعلاء قيم المواطنة، مؤكدا أن زعيم الأغلبية تقدم بتعديل علي المادة القانونية ليكون الحد الأقصي 5آلاف جنيه فى ضوء التخفيف من الأعباء علي المواطنين ومساندتهم للقيام بمهامهم وكان مجلس النواب قد صوت علي المقترح ووافق عليه وسط تصفيق من الأعضاء ، ليؤكد رئيس المجلس المستشار الدكتور حنفي جبالي، بأن أي خطوة للتخفيف من الأعباء علي المواطنين تكون مقدرة وفى محلها دائما.

وأصبحت المادة بعد التعديل، تكون رسوم تراخيص الصيد وتجديدها طبقا للفئات المختلفة بحد أقصى خمسة آلآف جنيهتحدد اللائحة التنفيذية الفئات المختلفة لتلك الرسوم على أن تسدد نقداً أو الكترونياً طبقاً لآحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم (18) لسنة 2019.