عائلة «موسيماني» تفاجئ مدرب الأهلي في عيد ميلاده الأول «صور»

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قامت عائلة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، بمنحه هدية خاصة في عيد ميلاده الـ 57 والأول في مصر، ويعرض دوت الخليج التفاصيل:

عائلة موسيماني تحتفل بعيد ميلاده الـ 57 والأول له في مصر

نشر بيتسو موسيمانى، على صفحته الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي، مجموعة من الصور، ويظهر فيها الجنوب إفريقي وهو يحتفل مع عائلته.

وكتب موسيماني على الصور الذي نشرها على صفحته الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي: “عائلتي الجميلة جعلت عيد ميلادي مميزًا جدًا لقد منحوني صورة والدي الراحلين لا توجد كلمات تعبر حقًا عن مدى أهمية هذه الهدية بالنسبة لي أشعر بأنني محظوظ جدًا لوجودهم هنا معي ومع أصدقائنا المقربين الحمد لله".

بداية موسيماني مع كرة القدم

بدأ موسيماني مسيرته مع الساحرة المستديرة، لاعباً مع فريق جومو كوزموز عام 1982 وشارك في 27 مباراة وسجل 7 أهداف، انتقل موسيماني بعد ذلك إلى فريق ماميلودي صن داونز عام 1985 وشارك معهم في 19 مباراة وسجل هدف وحيد.

انطلقت مسيرة موسيماني كلاعب مع فريق جومو كوزموز عام 1982 وشارك في 27 مباراة وسجل 7 أهداف.

انتقل الى فريق ماميلودي صن داونز عام 1985 وشارك معهم في 19 مباراة وسجل هدف وحيد.

استمر تنقل موسيماني بين كوزموز وصن داونز حتى عام 1989 وبعدها انتقل الي فريق اورلاندو بيراتس ثم فريق يونيكوس.

انهى موسيماني مسيرته كلاعب في نادي السد القطرى عام 1996.

بشكل عام خلال مسيرته كلاعب شارك في 189 مباراة وسجل 49 هدفا علي مدار حياته كلاعب.

مشوار موسيماني في التدريب

بدأ العمل التدريبى فى 2001 وقاد فريق سوبر سبورت يونايتد بجنوب أفريقيا حتى 2007، وحقق معهم بطولة الدورى الجنوب الافريقي و بطولة الكأس وكأس الثمانية الكبار بجنوب افريقيا.

تم تعينه مساعد مدرب لمنتخب جنوب أفريقيا فى حقبتي البرازيلى كارلوس ألبيرتو بيريرا وجويل سانتانا خلال الفترة من 2006 حتى 2010.

وعقب نهاية كأس العالم 2010 والتى أقيمت فى جنوب أفريقيا وخروج البافانا بافانا تم إقالة كارلوس ألبيرتو بيريرا وتم تعيين موسيماني مدرباً لمنتخب بلاده.

تولى موسيماني تدريب منتخب جنوب أفريقيا خلال الفترة من 2010 حتى 2012، ولم يحقق أي نجاحات وتعرض للإقالة.

تولى القيادة الفنية لفريق ماميلودي صن داونز من 2012 حتى 2020، وأضاف العديد من البطولات إلى الفريق أبرزها 5 بطولات دوري محلى بالإضافة إلى لقب دوري أبطال أفريقيا لأول مرة فى تاريخ النادى على حساب الزمالك 2016، وتأهل بهم إلى كأس العالم للأندية ثم قادهم للقب السوبر الأفريقي 2017.