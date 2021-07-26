اتصالات تقدم  مجموعة ميجا هيرو.. ما هي؟

تسعى شركة اتصالات دائمًا على توفير عروض جديدة ومنها عرض مجموعة ميجا هيرو التي يتم المحاسبة خلالها بنصف ميجا لأي تطبيق من تطبيقات السوشيال ميديا.

دوت الخليج

مجموعة ميجا هيرو من اتصالات

مجموعة ميجا هيرو من اتصالات يتم المحاسبة من خلالها بنصف ميجا لأي تطبيق من التطبيقات دي فيسبوك، تيك توك، واتش ات، انستجرام، ماسنجر، ببجي، سبوتيفي، اتصالات تي في، اتصالات ميوزيك، اتصالات جيمز، اتصالات نيوز، اتصالات سبورتس.

سعر ميجا هيرو من اتصالات

اي تطبيق غير التطبيقات المذكورة يتم المحاسبة عليها بـ 1 ميجا.