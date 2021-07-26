/642295/خالد-بدوي-قرارات-الرئيس-التونسي-تجعل-البلاد-ماضية-على-الطريق-الصحيح
قال النائب الدكتور خالد بدوي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن قرارات الرئيس التونسي قيس بن سعيد بتجميد مجلس النواب وإعفاء الحكومة جاءت في توقيتها، لتهدئة الشارع التونسي.
قرارات الرئيس التونسي
وأضاف بدوي، خلال بيان له، أن قرارات الرئيس التونسي تجعل البلاد ماضية على الطريق الصحيح، وهو الطريق الذي سيؤدي إلى الاستقرار في تونس، مؤكدا أن حركة النهضة في أضعف حالاتها الآن وهناك حالة من السخط عليها في الشارع التونسي، كما أن التنظيم الدولي للجماعة الإرهابية ليس لديه قدرة على مساندة حركة النهضة ما يجعلها تعاني من حالة من التأزم.
وأشار عضو مجلس النواب، إلي أن هذه الاحتجاجات التى تسود الشارع التونسي اعتراضًا على سياسات حركة النهضة الإخوانية، تعتبر محاولة لاستعادة الدولة التونسية بعد أن مضى عشر سنوات في حكم جماعة الإخوان الإرهابية ممثلة في حركة النهضة.
وأوضح النائب خالد بدوي، أن تونس تمر اليوم بأدق وأخطر اللحظات في تاريخها، وقرارات الرئيس التونسي جاءت لإنقاذ بلاده من الدمار والفوضي.
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