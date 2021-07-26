/642285/هيام-الطباخ-تتقدم-بعدد-من-الطلبات-للوزارات-تلبية-لمطالب-أهالي-محافظة-كفر-الشيخ

تقدمت النائبة هيام الطباخ، عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمجموعة طلبات عامة لكل الوزرات المعنيه تلبية لما وصل إليها من أهالي قري ومراكز محافظة كفر الشيخ.

دوت الخليج يرصد مجموعة من الطلبات التي تقدمت بها النائبو هيام الطباخ خاصة بمحافظة كفر الشيخ إنشاء مساكن للشباب وأشارت النائبة هيام الطباخ، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسين،إلى تشكيل لجنة وفقا لطلبنا لدراسة إنشاء مساكن للشباب بمدينة دسوق وأفضي تقريرها النهائي ب( ٧ ) مواقع جميعهم خارج المدينة يتواجدوا بقراها المختلفة. دخول الغاز الطبيعي لقرية كفر ابراهيم ولفتت النائبة هيام الطباخ، عضو مجلس النواب، دخول الغاز الطبيعي لقرية كفر إبراهيم في خطة العام المقبل، مشيرة إلى بشرى سارة لجميع قري خط الساحل تباعا الجهاز التنفيذي لمياه الشرب يدرس ضم البيوت الواقعة بعد مسجد الرضوان علي جسر النيل بالصافية ضمن مشروع الصرف الصحي القائم حاليا. كوبري مدخل عزبة النصير وأضافت النائبة هيام الطباخ، دخول كوبري مدخل عزبة النصير بميت الديبة مركز قلين في خطة تجديد هذا العام..وفقا للمرفق سيتم إدراج تحديث خطوط مياه الشرب بقرية المندوه التابعه للوحدة المحلية لابومندور فور إنتهاء الصرف الصحي .

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