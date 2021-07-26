أولمبياد طوكيو.. 5 آلاف دولار مكافأة فورية لـ هداية ملاك و سيف عيسى

قرر هشام حطب، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية ورئيس بعثة مصر المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، صرف مكافأة فورية بقيمة خمسة آلاف دولار لكل من هداية ملاك وسيف عيسى لاعبي منتخب مصر للتايكوندو بعد تحقيق الميدالية البرونزية.

ونجحت هداية ملاك وسيف عيسي في تحقيق الميدالية البرونزية في منافسات التايكوندو بدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 لتكون أول ميداليات البعثة المصرية المشاركة في البطولة المقامة حاليًا.

وفور وصول اللاعبين لمقر القرية الأولمبية قرر رئيس البعثة المهندس هشام حطب منح كل لاعب مبلغ المكافأة الفورية لتشجيعهما على ما بذله الثنائي.

توجت هداية ملاك لاعبة منتخب التايكوندو بالميدالية البرونزية، بعد الفوز على لاعبة أمريكا فى منافسات الترضية. ووقفت هداية على المنصة بجانب لاعبتى الذهب والفضة بالإضافة إلى صاحبة المركز الثالث والبرونز أيضًا.

وتمكن سيف عيسى فى الفوز على الإيطالى سيمون أليسيو، فى ربع نهائى التايكوندو، ليتأهل إلى نصف النهائى لمنافسات فردى الرجال وزن 80 كجم قبل أن يتوج فى النهاية بالميدالية البرونزية وكانت البطلة المصرية هداية ملاك قد حصدت أول ميدالية لمصر فى طوكيو 2020، بعد فوزها على اللاعبة الأمريكية بمنافسات التايكوندو.