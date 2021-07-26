وفد روسي يزور القاهرة استعدادا لاستئناف حركة الطيران إلى المنتجعات المصرية

يبدأ وفد روسي من مسئولي قطاعي السياحة والصحة، غدا الثلاثاء، زيارة إلى القاهرة، تستمر حتى نهاية الأسبوع الجاري، يوم الجمعة المقبل، لتفقد الإجراءات الوقائية والصحية المطبقة داخل مطاري شرم الشيخ والغردقة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وذلك قبل تنفيذ قرار استئناف الطيران الروسي إلى المنتجعات المصرية في 9 أغسطس المقبل.

وكشفت مصادر مطلعة بوزارة الطيران المدني، إن وفدا روسيا مكونا من "قسم المراقبة الصحية الروسية ومعهد البحث العلمي الروسي والوكالة الفيدرالية للسياحة" سوف يصل القاهرة غدا الثلاثاء، قادما من موسكو، ليتوجه مباشرة إلى مدينتي شرم الشيخ والغردقة لمتابعة أخر الاجراءات الصحية قبل تشغيل شركات الطيران الروسية رحلاتها الجوية إلى مصر بعد توقف عدة سنوات.

وقالت المصادر، في تصريحات، إن وفد روسي سوف يقوم بالتفتيش على إجراءات السلامة الصحية والوقائية المطبقة داخل مطاري شرم الشيخ والغردقة، بالإضافة إلى تفقد بعض فنادق المدينتين بدرجاتهم المختلفة ومدى تطبيقهم لمعايير الإجراءات الصحية، وسوف يتفقد أيضاً بعض مستشفيات مدينتي شرم الشيخ والغردقة.

وأوضح المصادر، أن تفتيش وفد روسي سوف يستمر حتى يوم الجمعة المقبلة، ليغادر الوفد عقب إنهاء جولته عائداً إلى موسكو بنهاية الأسبوع، وأكدت المصادر، أنه حتى اللحظة لم يتم تحديد مواعيد محددة لهبوط أي شركات طيران روسية في مطاري شرم الشيخ والغردقة، موضحاً أنهم بالفعل هناك عدد كبير من شركات الطيران الروسية طلبت من الجهات هناك تسيير رحلات إلى المنتجعات المصرية، ولكن ظلت الموافقة معلقة لحين اتخاذ قرار الاستئناف الذي تم تحديده 9 أغسطس المقبل.

وتوقعت المصادر، أنه بعد انتهاء تفتيش الوفد الروسي المنتظر أن يصل غدا، سوف يتم التأشير والموافقة للشركات، عقب رفع الوفد تقريره للحكومة الروسية، وذلك في ضوء أنه قد تم اتخاذ قرار التشغيل.