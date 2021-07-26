التعليم: نظام الحضور والدراسة بالعام الجديد سيحدد وفق الوضع الوبائى لكورونا 

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الإعلان عن تفاصيل الحضور والدراسة للعام الدراسى المقبل، 2021/2022 سيحدد بما يتناسب مع الوضع الصحى وجائحة كورونا، مشيرة إلى أن التفاصيل ستعلن فى سبتمبر المقبل.

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2021 / 2022 لجميع مراحل التعليم المختلفة للمدارس الرسمية والرسمية للغات والخاصة والخاصة للغات.

وكشفت وزارة التربية والتعليم عن أن العام الدراسي المقبل يبدأ يوم السبت 9/ 10/ 2021 وينتهي يوم الخميس 16 / 6 / 2022 ويستمر لمدة 34 أسبوعًا، وتكون مدة أيام الدراسة الفعلية بعد حذف أيام الإجازات الرسمية 93 يومًا للفصل الدراسي الأول و97 يومًا للفصل الدراسي الثاني، على أن تكون أيام الدراسة الفعلية 190 يومًا بما يعادل 32 أسبوعًا.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم: تعتبر فترة امتحانات الفصلين الدراسيين الأول والثاني ضمن أيام الدراسة الفعلية وتحتسب ضمن نسبة الحضور، وتبدأ إجازة نصف العام من السبت 5 / 2/ 2022 حتى الخميس 17 / 2 / 2022 لمدة أسبوعين، ليبدأ بعدها الفصل الدراسي الثاني يوم السبت 19 / 2 / 2022 وحتى الخميس 9 / 6 / 2022 .

وأشارت وزارة التربية والتعليم إلى أنه تعقد امتحانات نهاية العام لصفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم السبت 7/ 5 / 2022 وامتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة يوم السبت 11 / 6 / 2022 والامتحانات النظرية للدبلومات الفنية يوم السبت ٢١/ ٥/ ٢٠٢٢ أما الامتحانات العملية يوم السبت 11 / 6 / 2022 .

وتابعت وزارة التربية والتعليم: تعقد الامتحانات الشفوية والعملية قبل الامتحانات النظرية بأسبوع على الأكثر، ويخصص الأسبوع الأخير من خطة توزيع المناهج للمراجعة.