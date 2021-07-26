فيديو.. محافظ الشرقية يشكر وزير الأوقاف على مشروع صكوك الأضاحى

جدة - نرمين السيد - وهنأ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، الشعب المصرية والأمة الإسلامية، مؤكدًا أن مديرية الأوقاف بالمحافظة، تسلمت 4 أطنان من لحوم صكوك الأضاحى لتوزيعها على الفئات الأولى بالرعاية.
وتقدم المحافظ، بالشكر إلى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، ووكيل الوزارة وجميع القائمين على مشروع صكوك الأضاحى، متابعًا: "إن شاء الله تستمر هذه السنة الجميلة والحسنة التى نسعد بها كل عام، وإن شاء الله نوزع على جميع مراكز المحافظة".
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