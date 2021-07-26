خالد بدوى : قرارات الرئيس التونسى تجعل البلاد ماضية على الطريق الصحيح

جدة - نرمين السيد - قال النائب الدكتور خالد بدوى، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن قرارات الرئيس التونسى قيس بن سعيد بتجميد مجلس النواب وإعفاء الحكومة جاءت فى توقيتها، لتهدئة الشارع التونسى.





وأضاف بدوى، خلال بيان له، أن قرارات الرئيس التونسى تجعل البلاد ماضية على الطريق الصحيح، وهو الطريق الذى سيؤدى إلى الاستقرار فى تونس، مؤكدا أن حركة النهضة فى أضعف حالاتها الآن وهناك حالة من السخط عليها فى الشارع التونسى، كما أن التنظيم الدولى للجماعة الإرهابية ليس لديه قدرة على مساندة حركة النهضة ما يجعلها تعانى حالة من التأزم.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن هذه الاحتجاجات التى تسود الشارع التونسى اعتراضًا على سياسات حركة النهضة الإخوانية، تعتبر محاولة لاستعادة الدولة التونسية بعد أن مضى عشر سنوات فى حكم جماعة الإخوان الإرهابية ممثلة فى حركة النهضة.

وأوضح النائب خالد بدوى، أن تونس تمر اليوم بأدق وأخطر اللحظات فى تاريخها، وقرارات الرئيس التونسى جاءت لإنقاذ بلاده من الدمار والفوضى.