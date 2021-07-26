نائب بالشيوخ : قرارات رئيس تونس انتصارا للديمقراطية

جدة - نرمين السيد - أشاد النائب محمد الرشيدى عضو لجنة العلاقات الخارجية والعربية والإفريقية بمجلس الشيوخ، بقرارات الرئيس التونسى، قيس سعيد، بإعفاء رئيس الوزراء هشام المشيشى من منصبه، وتجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن النواب، وتولى السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس حكومة جديد يعينه بنفسه، معتبرا إياها انتصارا للديمقراطية واحتواءا للاحتجاجات العنيفة التى شهدتها مدن عديدة تونسية منذ أيام.





وقال "الرشيدى" فى بيان له اليوم، إن الرئيس التونسى اتخذ إجراءات صحيحة طبقًا للقانون والدستور، وذلك استجابة لمطالب القطاع الأكبر من الشعب وعدد كبير من الأحزاب والمؤسسات المدنية، موضحا أن هذا يأتى لتصحيح ما تسببت فيه حركة النهضة التونسية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، مؤكدا أن جماعة الإخوان فى تونس ارتكبت حماقات كثيرة وتسببت فى خلق انقسامات بين المجتمع التونسى.

وعبر عضو مجلس الشيوخ، عن شعوره بالارتياح تجاه المشاهد المعروضة منذ أمس للشعب التونسى الذى خرج مهللا ورافعا علم بلاده للتخلص من برلمان حركة النهضة التونسية والحكومة التى كبلت الشعب كثيرًا من العناء خصوصًا فى ملف الصحة والذى شهد تدهورًا شديدًا.

وأكد الرشيدى، أن جماعة الإخوان الإرهابية وأذرعها السياسية سواء حركة النهضة السياسية فى تونس أو فى البلاد العربية تسببت فى خلق الأزمات مع الشعوب، وأنه يجب حل تلك الجماعات، وعدم تصدرها المشهد السياسى مرة أخرى.

وأشار النائب إلى أن حركة النهضة "إخوان تونس" تاجرت بالدين وبالمفاهيم العامة لتحقيق مصالحها، وهذا ما فعلته فى مصر جماعة الإخوان أيضا من تدمير ومتاجرة بالدين وأنقذنا منهم الرئيس عبدالفتاح السيسى فى ثورة 30 يونيو المجيدة.