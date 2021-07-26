زراعة البرلمان تناقش أزمة إنشاء مزارع دواجن بالمخالفة للشروط

جدة - نرمين السيد - وأشار النائب عامر الشوربجى، إلى وجود وقائع يعانى منها المواطنين بالغربية، بسبب إنشاء مزارع دواجن بالقرب من منازلهم، حيث ترفض الوحدة المحلية منحهم ترخيص إحلال وتجديد لمنازلهم بسبب قربهم من مزرعة دواجن، تم إنشاءها عقب إنشاء منازلهم.

وأوضح أن إنشاء المزارع تم بالمخالفة للاشتراطات الصحية والبيئية المنظمة لانشاء المزارع.

وعقب الدكتور طارق سليمان مدير الإدارة العامة للثروة الحيوانية بوزارة الزراعة، بأن رخص تشغيل المزارع تكون مؤقتة، وتجدد سنويا، ويمكن إلغاؤها ووقفها حال وجود مخالفات إنشاء وتشغيل.

وعقب النائب هشام الحصرى، بضرورة إيجاد حل لصاحب المنزل الذى ليس له ذنب فى قيام شخص آخر تمكن من إنشاء مزرعة بدون ترخيص بالقرب منه.

وأوصت اللجنة برئاسة النائب هشام الحصرى، بدراسة كل حالة من حالات الإحلال والتجديد للمنازل على حده، وتكون الأولوية للمنزل وخاصة لو أن المزرعة ليست مرخصة.

كما ناقشت اللجنة، طلبى الإحاطة المقدمين من النائب محمد سعد الصمودى، بشأن المطالبة بتحويل سحارة قناة برمبال الملاحى لمجرى مائى مكشوف لتغذية بحيرة البرلس بالمياه وزريعة الأسماك وتحسين وتطوير البحيرة بمحافظة كفرالشيخ، وتدهور حالة قناطر إدفينا بفرع رشيد لعدم القيام بأعمال الصيانة الدورية اللازمة لها.

وطالب النائب محمد الصمودى، بتحويل سحارة قنال برمبال الملاحة لمجرى مائى مكشوف لتغذية بحيرة البرلس بالمياه وزراعة الأسماك وتحسين وتطوير وتنمية البحيرة بمحافظة كفر الشيخ.

وأوضح أن الوضع الحالى هو مرور القنال أسفل ترعة الرشيدية الجديدة ما يوثر سلبا على تغذية بحيرة البرلس سواء بالمياه أو بالأسماك لعدم مرور الزريعة من السحارة نتيجة زيادة عمق السحارة، الأمر الذى يؤدى الى عدم تحمل الزريعة ضغط المياه العالى والنقص الشديد للأكسجين.

وأشار إلى أن قنال برمبال الملاحى هو شريان الحياه لبحيرة البرلس وأن العمل سيكون له مردود إيجابى على تحسين نوعية المياه وتنمية الثروة السمكية والقضاء على الحشائش بجميع أنواعها ولن يؤثر على حالة الرى بالمنطقة.

وبشأن طلب الإحاطة الثانى، أوضح انه تم انشاء قناطر أدفينا عام 1952 لتكون سد وجسر على فرع رشيد، فكانت منفذ ورابط بين محافظات الدلتا عامة وشمال الدلتا خاصة للربط بغرب الدلتا، ولكن مع مرور الزمن والإهمال وعدم الخبرة فى الصيانة، تم تدهور أوضاعها، متابعًا : "ستظل قناطر أدفينا هى الرابط الأساسى لمحافظات الدلتا وغرب الدلتا".

وأوصت اللجنة، بإرجاء مناقشة الطلبين لحين حضور كل من مدير الإدارة العامة لقناطر الدلتا ومدير معهد المبانى بالرى ومدير معهد بحوث الرى.