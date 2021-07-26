/642290/الفلبين-تحتفي-بصاحبة-أول-ذهبية-أولمبية-في-تاريخها

احتفلت الفلبين اليوم الاثنين بأول ميدالية ذهبية لها على الإطلاق في الأولمبياد، وتمت الإشادة بالرباعة هيدلين دياز بعد تفوقها على الصينية لياو كيويون بطلة العالم.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال المتحدث الرئاسي هاري روكي في رسالة لدياز "30 عاما": "الأمة الفلبينية بأسرها فخورة للغاية بك".

كما قدم الجيش الفلبيني التهنئة إلى دياز، العضو بسلاح الجو، على أدائها الرائع في أولمبياد طوكيو 2020. وقال الجنرال سيريليتو سوبيجانا رئيس أركان الجيش الفلبيني: "نحن الآن، أكثر من أي وقت مضى، نستلهم من عملها الشاق ومثابرتها وتفانيها".

وعلى موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" رحب مستخدمو الإنترنت الفلبينيين بهذا الفوز التاريخي وشكروا دياز لرفعها الروح المعنوية في البلاد وسط جائحة فيروس كورونا وكتبوا: "شكرا لك على حملنا جميعا".

وسخر البعض من أن فوزها أظهر أن الفلبين بإمكانها التغلب على الصين. وهذه هي الميدالية الأولمبية الثانية لدياز، التي سبق لها الفوز بالميدالية الفضية في منافسات وزن 53 كيلوجرما للسيدات في 2016. وفي 2018، سطرت دياز تاريخا جديدا في دورة الألعاب الآسيوية كأول رباعة فلبينية تفوز بميدالية ذهبية في الألعاب الإقليمية.

حصدت بعثة مصر اليوم الإثنين ميداليتين برونزيتين، ضمن منافسات دورة الألعاب الأولمبية المقامة في العاصمة اليابانية طوكيو، وذلك بعد تتويج هداية ملاك بطلة مصر في التايكوندو بالميدالية البرونزية في منافسات السيدات.

تاريخ مشاركة مصر في الأولمبياد

تشارك مصر في الأولمبياد للمرة الثانية والعشرين في تاريخها، حيث كانت أول مشاركة للفراعنة في أولمبياد استكهولم عام 1912، ومثل منتخب مصر وقتها رياضي واحد فقط وهو أحمد حسنين، لاعب المبارازة، بينما كانت أخر مشاركة لأبناء النيل في أولمبياد ريو دي جانيرو عام 2016، وشاركت مصر في تلك النسخة من الأولمبياد بـ 120 رياضي ورياضية.

وتعد مصر هي أكثر بلد عربي فوزا بالميداليات الأولمبية في تاريخ الأولمبياد، حيث حصل أبناء النيل على 32 ميالية أولمبية، بواقع 7 ذهبية و10 فضية و15 برونزية، وتأتي رياضة رفع الأثقال في المرتبة الأولى لحصول مصر على ميداليات، حيث حققت من خلالها 14 ميدالية، فيما يأتي في المرتبة الثانية منتخب المصارعة بتحقيقه 7 ميداليات، ثم الملاكمة بـ 4 ميداليات، وميداليتين لكل من الغطس والتايكوندو والجودو، وميدالية واحدة للمبارزة.

انطلاق أولمبياد طوكيو

انطلقت فعاليات دورة الالعاب الأولمبية الصيفية المقامة في طوكيو، يوم الخميس، على أن تنتهي يوم 8 من شهر أغسطس المقبل، وكان من المقرر أن تقام تلك الدورة من الأولمبياد في نفس الفترة العام الماضي 2020، إلا أن اللجنة الدولية الأولمبية والمسؤولة عن تنظيم الأولمبياد، قررت تأجيلها لمدة عام، على أن تلعب في نفس الفترة المحددة لها، وذللك بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد حول العالم.