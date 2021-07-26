/642289/كيف-أنقذ-بنك-CIB-عميل-من-السرقة-والاحتيال-عليه

دوت الخليج

بنك CIB ينقذ عميل من السرقة

كتبت الصفحة الرسمية الخاصة ببنك CIB ردًا على محاولة سرقة عميل، وكتبت: " هي حيل لسرقة معلومات سرية وهامة عند الضغط على روابط إلكترونية، أو مشاركة معلوماتك الشخصية، أو تحميل ملفات من خلال الرسائل النصية أو الإلكترونية التي تبدو وكـأنها من شخص أو شركة موثوقة. وقد تتعرض للاحتيال من خلال الرسائل الإلكترونية التي تحتوي على شعار أو رابط أو محتوى خاص بمواقع إلكترونية موثوقة، ولتجنب التعرض للاحتيال".

تحذيرات بنك CIB

تأكد أن الرسالة لا تحتوي على أي أخطاء إملائية أو نحوية، أو طلب للحصول على معلومات سرية أو شخصية. كما ننصحك بعدم مشاركة معلوماتك الشخصية من خلال الرسائل النصية أو الإلكترونية، فلن يقوم CIB أو أي بنك آخر بطلب بياناتك الشخصية عبر هذه الوسائل. ويمكنك تجنب ذلك من خلال الآتي: 1- لا تقم بمشاركة معلوماتك الشخصية أو البنكية من خلال الرسائل النصية أو البريد الإلكتروني. 2- تأكد من عدم وجود أي أخطاء إملائية في عنوان الموقع الإلكتروني أو البريد الإلكتروني.