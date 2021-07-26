/642288/نهاوند-سري-تنتقد-من-يقلل-من-شأن-أبطال-مصر-بالألمبياد-لا-يفعلون-شئ-سوى-الكتابة-على-الكيبورد

انتقدت الإعلامية نهاوند سري، مقدمة برنامج 10 الصبح، المذاع على قناة الأهلى، النشطاء على مواقع التواصل الإجتماعي، وبالأخص تويتر، الذين يقللون من شأن أبطال مصر في الألمبياد خاصة وأنهم يحملون ويرفعون إسم مصر عاليا، في حين أن هؤلاء المشككين لا يفعلون شئ سوى الكتابة على "الكيبورد".

وأضافت نهاوند سري، أن أبطالنا في الألمبياد، لم يحصلو على نفس الفرصة التي حصل عليها منافسيهم، فهناك جاب وفرق واضح في عمليات التدريب والتأهيل والمخصصات المالية، وفي السنوات الأخيرة فقط بدأ الاهتمام بالألعاب الألمبية، نظرا لاهتمام القيادة السياسية بالرياضيين والألعاب الفردية. وأكدت أن البعثة المصرية للألمبياد تمتلك كل الروح والعزيمة والإرادة للظفر بالميداليات ورفع إسم مصر عاليا، موضحة أنه باستثناء الفئة القليلة التي تهاجم ممثلي مصر بالأولمبياد، هناك دعم كبير للبعثة المصرية في طوكيو من الجميع.

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