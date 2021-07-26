/642286/شكاوى-النواب-توافق-على-اقتراح-النائب-محمد-عبدالله-زين-لرفع-كفاءة-خط-سكة-حديد-المعمورة--رشيد

وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم على الاقنراح المقدم من النائب محمد عبد الله زين الدين، بشأن إدراج رفع كفاءة خط سكة حديد المعمورة – رشيد من الكيلو 28/0 حتى الكيلو 40/0 ضمن خطة التجديدات الحالية بهيئة السكة الحديد، لمنع الحوادث الناتجة عن تهالك خط السكة الحديد.

دوت الخليج يرصد تفاصيل اجتماع لجنة الاقتراحات اليوم

مشروعات تجديد خطوط السكة الحديد

وأكدت المذكرة الإيضاحية المقدمة من النائب محمد زين الدين، بشأن الاقتراح برغبة، أن رفع كفاءة البنية الأساسية لشبكة السكك الحديدية، من أهمها مشروعات تجديد الخطوط.

خط المعمورة- رشيد

وأشارت المذكرة الإيضاحية، إلى أنه يوجد تهالك فى خط المعمورة - رشيد – محافظة البحيرة، من الكيلو 28/0 حتى الكيلو 40/0، بسبب تاّكل الفلنكات الحديدية والقضبان، نتيجة العوامل الجوية بالمنطقة، والمعروفة بنسبة الرطوبة العالية لقربها من البحر المتوسط، مما تسبب في هبوط لقضبان السكة الحديد والذي يهدد بحدوث كوارث.

وأكد ممثل الحكومة خلال الاجتماع، أنه بالفعل تم تجديد 27 كم، وتم إدراج رفع كفاءة خط سكة حديد المعمورة – رشيد محافظة البحيرة من الكيلو (28 حتى الكيلو 40) في الخطة.

خط سكة حديد البكاتوش

كما وافقت اللجنة علي الاقتراح برغبة المقدم من النائب ناصر عثمان، بشأن توسعة وإعادة رصف طريق أسيوط - البداري - محافظة أسيوط، ووافقت على الاقتراح برغبة المقدم من النائب ياسر منير عبدالجواد، بشأن تطوير محطة السكة الحديد البكاتوش - مركز قلين - محافظة كفر الشيخ.

وشهد الاجتماع موافقة لجنة الاقتراحات والشكاوي، علي الاقتراح برغبة المقدم من النائبة نشوى الديب، بشأن إنشاء كوبرى من شارع المطار الى شارع ترعة السواحل والمحطة بمنطقة إمبابة وشارع محمد حجازي - محافظة الجيزة.