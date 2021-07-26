/642283/تشكيل-البنك-الأهلي-في-مباراة-بيراميدز-بالدوري

أعلن الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى البنك الأهلى بقيادة خالد جلال، المدير الفني للفريق، تشكيل الفريق لمواجهة بيراميدز، في المباراة التي تجمعهم اليوم الإثنين في تمام الساعة السابعة مساء، ضمن منافسات بطولة الدوري العام، ويعرض دوت الخليج تشكيل البنك الأهلي في مواجهة بيراميدز بالدوري العام:

تشكيل البنك الأهلي في مواجهة بيراميدز بالدوري العام في حراسة المرمى : محمود الزنفلى. في خط الدفاع : أسامة إبراهيم وأمير مدحت وأحمد ياسين وعاصم صلاح. في خط الوسط : محمد فتحى ومعروف يوسف ومحمد حامد. في خط الهجوم : موسي دياورا وأحمد ياسر وفادى فريد. واستقر اليونانى تاكيس جونياس، المدير الفني لفريق بيراميدز، عن تشكيل الفريق لمواجهة نادي البنك الأهلي، ضمن منافسات الدوري العام، وجاء تشكيل بيراميدز كالتالي: تشكيل فريق بيراميدز في مباراة البنك الأهلي في حراسة المرمى: شريف إكرامي في خط الدفاع: أحمد سامي – أحمد فتحي – محمد حمدي – علي جبر في خط الوسط: عبد الله السعيد – نبيل دونجا – محمود صابر – إسلام عيسى – محمود حمادة في خط الهجوم: دودو الجباس قائمة البنك الأهلي اختار خالد جلال، المدير الفني لفريق البنك الأهلي، 22 لاعبا للدخول في معسكر مغلق اليوم بأحد فنادق القاهرة، استعدادا لمواجهة بيراميدز ضمن مباريات الدوري المصري الممتاز، والمقرر إقامتها غدا الإثنين في السابعة مساء على استاد الدفاع الجوي. وضمت القائمة أحمد السعدني ومحمود الزنفلي في حراسة المرمى خط الدفاع : عاصم صلاح وبهاء مجدي ومحمد مجدي وأحمد ياسين وأمير مدحت وأسامة إبراهيم خط الوسط : محمد مصطفى ميدو ومحمود السيد ومحمد فتحي وحسام الصانع ومحمد حامد ومعروف يوسف ومحمد مثناني خط الهجوم : موسي دياوارا ومحمد بسيوني وكريم بامبو وأحمد ياسر وفادي فريد وأحمد شرويدة وأحمد علي. القنوات الناقلة ومن المقرر أن تذاع مباراة فريق بيراميدز أمام فريق البنك الأهلي عبر قنوات أون تايم سبورت، في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات بطولة الدوري العام، ويسعى الفريقين إلى استمرار مواصلة النتائج الإيجابية في بطولة الدوري العام.

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