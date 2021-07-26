«بسبب اختلال عجلة القيادة».. إصابة 25 شخصًا في انقلاب سيارة نصف نقل بالمنيا

/642281/بسبب-اختلال-عجلة-القيادة--إصابة-25-شخصا-في-انقلاب-سيارة-نصف نقل-بالمنيا

شهد الطريق الصحراوي الغربي، منذ قليل، إصابة 25 شخصًا نتيجة وقوع حادث انقلاب سيارة نصف نقل، عند مدخل قرية «بلنصورة» بمركز أبوقرقاص جنوب محافظة المنيا.

دوت الخليج يرصد في التقرير التالى تفاصيل إصابة 25 شخصًا في انقلاب سيارة نصف نقل في المنيا

وكانت تلقت الأجهزة الأمنية، بمحافظة المنيا، إخطارًا بوقوع حادث انقلاب سيارة نصف نقل على الطريق الصحراوي الغربي عند مدخل قرية «بلنصورة»، في مركز أبوقرقاص ووقوع مصابين.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث وتم الدفع بـ 8 سيارات إسعاف، وأتضح وقوع الحادث عند مدخل قرية «بلنصورة» التابعة لمجلس قروى أسمنت بمركز أبوقرقاص، نتيجة اختلال عجلة القيادة.

أسماء المصابين

أسفر الحادث عن إصابة 25 شخصًا وهم «: حامد خ م 18 سنة، حمزه ا م 18 سنة، عبده ا خ 15 سنة، أحمد ع ا 16 سنة، محمود ش م 17 سنة، ريهام ح ع 17 سنة، ملك ا خ 17 سنة وجميعهم طلاب. نور الهدى ع ا 22 سنة، زينب ش م 30 سنة، محمد م ق 19 سنة، صفاء م ا 23 سنة، ليلي م ز 23 سنة، نصره ش م 32 سنة، سماح ج م 35 سنة، نجلاء ا ع 17 سنة، نورهان ن ع 17 سنة، ثريا ر ع 42 سنة، محمود م م 17 سنة، أحمد م ا 25 سنة سائق، هبه س م 32 سنة، مازن ع ع 18 سنة، رشا خ ح، وجميعهم مقيمين بقرية المحرص».

كما أصيبت أيضًا« هويدا ع. ي 26 سنة مقيمة بقرية الفقاعى، ونهى ع ا 34 سنة مقيمة بأبوقرقاص، وردة ا ص 26 سنة مقيمة قرية "بلنصورة"، وتراوحت إصابتهم جميعًا بين كدمات وسجحات وكسور ما عدا حالة واحدة تعاني غيبوبة تامة، وتم نقلهم إلى مستشفى أبوقرقاص المركزي لتلقي العلاج، وتم تحرير محضر، وإخطار النيابة العامة للتحقيقات.