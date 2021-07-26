/642273/تفاصيل-مد-أجل-الحكم-في-الطعن-على-براءة-سيدة-المحكمة-لـ-6-سبتمبر

أمرت محكمة جنح مستأنف مصر الجديدة، برئاسة المستشار أحمد زين، اليوم الإثنين، مد أجل الحكم فى الطعن المقدم من نيابة النزهة، على حكم أول درجة الصادر ببراءة المستشارة نهى الإمام من تهمتي الاعتداء بالضرب والإتلاف بحق الضابط بمحكمة مصر الجديدة، لجلسة 6 سبتمبر.

دوت الخليج يرصد في التقرير التالية تفاصيل مد أجل الحكم في قضية « سيدة المحكمة»

الاعتداء على حرس المحكمة

وكانت محكمة جنح النزهة، برئاسة المستشار عمرو مختار، قضت في وقت سابق ببراءة المستشارة نهى الإمام من تهمتين، وأمرت بحبسها شهرا مع إيقاف التنفيذ في اتهامها بواقعة الاعتداء على الضابط وليد عسل داخل محكمة مصر الجديدة.

براءة « سيدة المحكمة»

أودعت محكمة جنح النزهة بالقاهرة ، حيثيات حكمها ببراءة مستشارة النيابة الإدارية والمعروفة إعلاميا بـ«سيدة المحكمة» من تهمة إتلاف بدلة ضابط والتعدي عليه بالضرب، وحبسها 30 يومًا مع إيقاف التنفيذ في اتهامها بالسب والقذف.

وكانت قررت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، في وقت سابق ، تأجيل محاكمة محمد علي، مقاول الشائعات الهارب و102 متهما، في القضية المعروفة إعلاميا باسم «الجوكر»، إلى جلسة 27 يوليو الجاري، وأمرت بإخطار الإنتربول الدولي بسرعة ضبط وإحضار المقاول الهارب محمد علي.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين وجدي عبدالمنعم، والدكتور علي عمارة، بحضور محسن عبدالستار وكيل النيابة، وأمانة سر أشرف صلاح وأحمد مصطفى.

تفاصيل القضية

كانت وجهت النيابة العامة للمتهمين، تهمة الترويج بطريق مباشر لارتكاب جرائم إرهاب، بأن أذاع المتهمان الأول والثاني، مقاطع مصورة عبر موقع يوتيوب بشبكة المعلومات الدولية، وتداولها المتهمون من الثالث حتى العاشر، عبر مجموعات إلكترونية بموقع فيس بوك وتطبيق واتساب بالشبكة ذاتها، تتضمن تحريضا على المشاركة بتجمهرات مناهضة لنظام الحكم القائم بالبلاد، يتخللها التأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم باستعمال القوة والعنف، بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.