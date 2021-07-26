نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هُنا link رابط نتيجة الدبلومات الفنية برقم الجلوس 2021 للنتائج دبلوم الثانوي الصناعي والزراع والتجاري والتمريض في المقال التالي
عمر شويل - جدة رابط نتيجة الدبلومات الفنية برقم الجلوس 2021 للمدارس الثانوية الصناعية والزراعية والتجارية والتمريض والسياحة والفنادق أصبحت محل بحث مئات الآلاف في مصر خلال الفترة الحالية حيث ينتظر طلاب شهادة الثانوية الزراعية والتجارية والصناعية والتمريض والفندقية 2021 موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية برقم الجلوس 2021 على أحر من الجمر خاصة بعد تأخر إعلانها واعتمادها رسميا من قبل الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني حتى الآن وتداول أنباء عن إعلانها قبل عيد الأضحى المبارك ما أثار قلق ومخاوف الكثير من الطلاب.
نتيجة الدبلومات الفنية برقم الجلوس 2021
وحسبما أكد الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، أن رابط نتيجة الدبلومات الفنية برقم الجلوس 2021 سيتم تفعيله عبر موقع بوابة التعليم الفني فور اعتمادها رسميا ونشر أسماء الطلاب الأوائل.
وأوضح نائب الوزير للتعليم الفني أنه سيتم اعتماد نتائج الدبلومات الفنية برقم الجلوس 2021 فور انتهاء من كافة أعمال التصحيح امتحانات الشهادة الثانوية الفنية للعام الدراسي 2020-2021 وإعداد النتائج الخاصة بكل شعبة وحصر الطلاب الأوائل في المدارس الثانوية الفنية.
موعد اعتماد نتيجة الدبلومات الفنية 2021
وأكد مجاهد في تصريحات صحفية، أن موعد اعتماد نتائج الدبلومات الفنية 2021 سيتم تحديده خلال الساعات القليلة المقبلة فور تجهيز أسماء أوائل الشهادة الثانوية الفنية وعرضها على وزير التربية والتعليم لاعتمادها رسميا ونشرها على موقع بوابة التعليم الفني.
وأدى طلاب شهادة الثانوية الفنية 2021 امتحانات الصف الثالث الثانوي خلال شهر يونيو الماضي، وسط إجراءات وتدابير احترازية مشددة للحد من انتشار جائحة فيروس كورونا بين الطلاب، من خلال التأكيد على ارتداء الكمامات الطبية وتطبيق التباعد الاجتماعي بين الطلاب وتوقيع الكشف الحراري على الطلاب قبل دخول لجان الامتحانات.
رابط نتيجة الدبلومات الفنية برقم الجلوس 2021
وننشر لكم رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2021 برقم الجلوس لطلاب نتيجة دبلوم الصف الثانوي الصناعي والتجاري والزراعي والسياحة والفنادق والتمريض عبر بوابة التعليم الفني التابع لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عبر السطور التالية:-
أولا: ادخل إلى رابط موقع بوابة التعليم الفنيبوابة التعليم الفني.
ثانيُا: اضغط على كلمة الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية
ثالثا: حدد نوع الدراسة في الدبلوم الفني ما إذا كان دبلوم صنايع أم تجارة أم زراعة أم تمريض أم فندقي
رابعًا: حدد سنوات الدراسة ما إذا كان 3 سنوات أو 5 سنوات
خامسَا: سجل اسم المدرسة والإدارة التعليمية التابعة إليها.
أخيرًا: اكتب رقم الجلوس ثم اضغط على أيقونة استعلام.
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