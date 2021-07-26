بروتوكول تعاون بين سلطة الطيران المدنى وأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا

ووقع البروتوكول الدكتور مهندس أشرف نوير رئيس سلطة الطيران المدنى والدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا.
ويهدف البروتوكول بين الطرفين إلى التعاون والتكامل وتعظيم الاستفادة من القدرات البحثية بين الجانبين من أجل وضع الإستراتيجيات والسياسات والتى من شأنها تطوير صناعة النقل الجـوى بمـا يواكـب خطـط التنمية الاقتصادية والاجتماعية على المستوى القومى، وذلك من خلال وضع آلية للتنسيق والعمل المشترك وتبادل المعلومات والبيانات بين أكاديمية البحث العلمى وسلطة الطيران المدنى والجهات المعنية بوزارة الطيران المدنى.
ومن جانبه أعرب الطيار محمد منار وزير الطيران عن سعادته بتوقيع هذا البروتوكول الذى يأتى تماشياً مع توجهات الدولة والقيادة السياسية نحو تطوير منظومة البحث العلمى وربط البحوث العلمية بسوق العمل، واحتياجات المجتمع، مضيفًا أنه من خلال التعاون بين وزارة الطيران المدنى ومجلس النقل بأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا سيتم إجراء الدراسات ووضع الرؤى المستقبلية لبعض الملفات الخاصة بصناعة النقل الجوى وتقديم الحلول المناسبة للمعوقات التى تواجه الصناعة من خلال الوسائل الحديثة للبحث العلمى.
ولفت إلى أن البروتوكول يقع ضمن استراتيجية وزارة الطيران المدنى فى الاستفادة من القدرات البحثية وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة من خلال الشراكات المحلية والإقليمية بالإضافة إلى العمل على خلق بيئة مهيئة ومشجعة على الابتكار لأبناء قطاع الطيران المدنى بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمى.
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