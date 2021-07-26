/642271/مصر-ثالثا-وصاحب-الأرض-الأخير-ترتيب-المجموعة-الثانية-لكرة-اليد-بأولمبياد-طوكيو

انتهت، اليوم الإثنين، فعاليات الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية والتي تضم منتخبنا الوطني، بدور المجموعات، لمسابقة كرة اليد بدورة الألعاب الأولمبية المقامة في العاصمة اليابانية طوكيو، ويعرض دوت الخليج ترتيب المجموعة:

ترتيب المجموعة الثانية في مسابقة كرة اليد بالأولمبياد

تتربع الدنمارك على صدارة المجموعة برصيد 4 نقاط، وبفارق الأهداف عن منتخب السويد.

يأتي في المركز الثاني منتخب السويد برصيد 4 نقاط.

فيما يحتل منتخبنا الوطني المركز الثالث برصيد نقطتين، وبفارق الأهداف عن منتخب البرتغال.

يحتل منتخب البرتغال المركز الرابع برصيد نقطتين.

بينما يأتي في المركز الخامس منتخب البحرين دون نقاط، وبفارق الأهداف عن منتخب اليابان.

ويتزيل المجموعة منتخب اليابان صاحب الأرض بدون نقاط.

الدنمارك يهزم المنتخب الوطني لكرة اليد

انتهت أحداث مباراة منتخب مصر الأولمبي لكرة اليد، مع المنتخب الدنماركي لكرة اليد، في لقاء الجولة الثانية من دور المجموعات، في أولمبياد طوكيو 2020، بفوز بطل العالم منتخب الدنمارك على بطل أفريقيا، بنتيجة 32 مقابل 27 هدف.

قائمة منتخب مصر لكرة اليد

وتضم قائمة اللاعبين: كريم هنداوى - محمد عصام الطيار - محمد على - عمر الوكيل "بكار" - يحيى الدرع - على زين - حسن وليد قداح - احمد هشام "دودو" - سيف الدرع - يحيى خالد - أحمد الأحمر - محمد هشام سند - ابراهيم المصرى - محمد ممدوح هاشم - وسام سامى نوار - أحمد عادل.

مشوار تأهل منتخب مصر لكرة اليد إلى أولمبياد طوكيو 2020

نجح المنتخب الأولمبي للفراعنة لكرة اليد في التأهل إلى "أولمبياد طوكيو 2021"، وذلك بعد حصد بطولة إفريقيا على حساب تونس، حيث أقيم نهائي البطولة في دولة تونس، ولك استطاع منتخبنا الوطني من التتويج باللقب من قلب الدولة المستضيفه، لتصبح تلك البطولة هي السابعة في تاريخ أبناء النيل.

وتضم قائمة منتخبنا الوطني كل من المنتخبات التالية: الدنمارك والسويد والبحرين واليابان والبرتغال.

تاريخ مشاركة مصر في الأولمبياد

تشارك مصر في الأولمبياد للمرة الثانية والعشرين في تاريخها، حيث كانت أول مشاركة للفراعنة في أولمبياد استكهولم عام 1912، ومثل منتخب مصر وقتها رياضي واحد فقط وهو أحمد حسنين، لاعب المبارازة، بينما كانت أخر مشاركة لأبناء النيل في أولمبياد ريو دي جانيرو عام 2016، وشاركت مصر في تلك النسخة من الأولمبياد بـ 120 رياضي ورياضية