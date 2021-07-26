/642270/نقل-النواب-توصي-بتشكيل-لجنة-لمعرفة-الأسباب-النهائية-لانهيار-طريق-دمياط

عقدت لجنة النقل والمواصلات اجتماعها اليوم برئاسة النائب وحيد قرقر وكيل اللجنة، وذلك لمناقشة طلبات الإحاطة : المقدم من النائب ضياء الدين داوود بشأن انهيار طريق يربط بين مدينة دمياط ومدينة عزبة البرج.

دوت الخليج يرصد تفاصيل مناقشة طلب النائب ضياء الدين داوود بشأن انهيارالطريق بين دمياط وعزبة البرج

رفع كفاءة الطرق

حيث عرض النائب ضياء الدين داود الطلب موضحا أن شركة النيل العامة للطرق الصحراوية قامت بناءا على قرار وزير النقل برفع كفاءة طريق يربط بين مدينة دمياط ومدينة عزبة البرج بطول ٩ كم تقريبا وذلك منذ أقل من أربع سنوات.

الترعة الشرقاوية

وأضاف النائب ضياء الدين داود ، أن الطريق بعد أقل من عام على تسليمه بدأت تظهر عليه علامات التصدع من ناحية جانب الترعة الشرقاوية وهبوطات متنوعة بأكثر من موضوع مما انتهى به الوضع لشبه انهيار كامل، ما ينبئ عن فساد كبير فى تنفيذ هذا الطريق وعدم مطابقته للمواصفات المتطلبة عند التثبيت.

الشركة المنفذة

وطالب النائب ضياء داود، بمحاسبة الشركة المنفذة للطريق وإعادة رصفه طبقا للمواصفات السليمة على حساب الشركة.

تشكيل لجنة للفحص

ومن جانبة عقب المهندس حسام بدر الدين رئيس الإدارة المركزية للمشروعات بهيئة الطرق انه سوف يتم دراسة الموضوع وتشكيل لجنة لمعرفة أسباب انهيار الطريق والتكلفة الذى يتطلبها والمواد المطلوبة لإعادة رصفه وحماية جانبي الطريق من الترعة فهذا يتطلب مواد معينة حتى لا يتم تأكله وانهياره مرة أخرى

وطالب رئيس الإدارة المركزية للمشروعات بهيئة الطرق من اللجنة مهلة اسبوعين لحين تشكيل اللجنة ومعرفة الأسباب النهائية وموافاة اللجنة بتقرير مفصل به كافة التفاصيل وأضاف أنه سوف يتم محاسبة الشركة المنفذة التى تسببت فى انهيار الطريق.

وأوصت اللجنة بتشكيل لجنة مع كلا من مديرية الطرق والكبارى ومدير عام ري دمياط وموافاة اللجنة بتقرير بكل التفاصيل وتأجيل الطلب لحين يتم تشكيل اللجنة المطلوبة.