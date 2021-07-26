/642265/تكامل-تاريخي-بين-الأغلبية-والمعارضة-تحت-القبة-اليوم-أشرف-رشاد-وضياء-داود-يد-واحدة-من-أجل-المواطن

حالة ديمقراطية يحتذى بها، تجلت اليوم تحت قبة البرلمان المصري، في مشهد كان أبطاله زعيم الأغلبية البرلمانية أشرف رشاد، وممثل المعارضة الأبرز النائب ضياء داود، حيث طغت حالة من التفاهم في الآراء والانسجام الواضح، لتحقيق هدف أوحد، وهو مصلحة المواطن المصري.

رصد دوت الخليج، مداخلات كلامية ونقاشات ثرية تحت قبة البرلمان اليوم، أثناء مناقشة مواد مشروع قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، على مرأى ومسمع من رئيس مجلس النواب، المستشار دكتور حنفي الجبالي، صاحب الأدوار القديرة والإدارة الحكيمة، حيث حالة من "الاصطفاف" التلقائي، والاتفاق المبهر، بين وجهات نظر الأغلبية والمعارضة، مع تنحية كاملة لأية انحيازات وتوجهات، للاتفاق على ضرورة مراعاة الظروف الاقتصادية لحالة الصيادين.

زعيم الأغلبية

يواصل النائب النابه والقيادي البرلماني الأيقوني أشرف رشاد، نجاحاته كزعيم للأغلبية تحت قبة البرلمان، حيث التزام شديد الصرامة بالأدوار التنظيمية المنضبطة، ومواظبة لاتنقطع على حضور عشرات الجلسات البرلمانية بلا حالة تغيب تذكر، وذلك بالإضافة لأحد أهم المميزات، وهي "المرونة الشديدة"، والتي تجعله يذهب بآراءه ووجهات نظره إلى مساحة تقف عليها المعارضة البرلمانية، وتجعل رموز المعارضة البرلمانية يقفون على أرضية واحدة وباقتناع تام مع الأغلبية النيابية.

ففي مشهد برلماني يعكس القدر الحقيقي لحالة الديمقراطية والمرونة، والانفتاح على كافة القوى البرلمانية، وتغليب العام على الخاص، أعلن زعيم الأغلبية النائب أشرف رشاد، عن موافقته التامة على ماذهب إليه النائب المعارض ضياء الدين داوود، لتوافق الأغلبية خلف قائدها، وتعلن تضامنها على رؤية طرحتها وذهبت إليها المعارضة البرلمانية.

ممثل المعارضة

منذ دخوله مجلس النواب في فصله التشريعي السابق، برز النائب ضياء الدين داود، كأحد أمهر النواب وأكثرهم قدرة على عرض وجهات النظر الدقيقة بما يملكه من قدرات ومهارات في الخطابة والمحاماة، مع بوصلة وطنية لاتخطئها عين، وقد أمعن اليوم النائب ضياء داود في توجيه الشكر للأغلبية البرلمانية، على استجابتها لما طرحه، حول أن تكون رسوم تراخيص الصيد وتجديدها طبقا للفئات المختلفة بحد أقصى 5 آلاف جنيه، بدلا من 8 آلاف جنيه، بعد أن طلب داوود تخفيض الحد الأقصى ومراعاة الظروف الاقتصادية للصيادين.

وقد تكررت المواقف التي شهدت توجيه إشادات حقيقية من رموز المعارضة البرلمانية، للأغلبية البرلمانية المستنيرة تحت قبة البرلمان، وآخرها التطورات والمستجدات التي وقعت تحت قبة البرلمان اليوم، واستوجبت ترحيب النائب ضياء داود، بتفهم زعيم الأغلبية البرلمانية، ومسارعته في عديد من الأحيان لتحقيق وطرح والدفع بما فيه صالح المواطن، بلا أية تفرقة في تبني المواقف بين المعارضة والأغلبية.

حالة فريدة

أتاح العالم الجليل، والمستشار الدكتور القدير حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، مناخا من التفاعل بين مكونات البرلمان، أصبحنا معه أمام منتج برلماني نموذجي متكامل الأركان، تتفق حوله الأغلبية والمعارضة في عديد الأحيان، أو تختلف في بعض الأوقات، ولكن وصولا إلى أفضل الصيغ التي تعود بالنفع على الوطن والمواطن.

حالة التكامل التي تتحقق بين الأغلبية البرلمانية والمعارضة تحت القبة، لم تكن لتتحقق لولا إشاعة مناخ ديمقراطي حقيقي، تتاح فيه الفرص للجميع، مع حفظ القدر والثقل والمكانة التي تتمتع بها الأغلبية البرلمانية ورئيسها النائب القيادي الشاب أشرف رشاد، مع إتاحة الفرص كاملة للمعارضة البرلمانية، والوقوف على مسافة واحدة من الجميع، وهو مايحسب إلى منصة البرلمان التي يترأسها المستشار دكتور حنفي جبالي.