اقتصادية النواب توافق على منحة كندية لدعم المرأة فى مجال الأعمال التجارية الزراعية«صور»

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وافقت لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب ، برئاسة النائب أحمد سمير ، على قرار رليس الجمهورية رقم ٢٦٣ بشأن الاتفاق الفرعي بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة كندا بشأن تنفيذ مشروع قومى للمرأة فى مجال الأعمال التجارية الزراعية فى مصر الموقع فى القاهرة بتاريخ ٣١ مارس ٢٠٢١ .

دوت الخليج يرصدتفاصيب اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية

المنحة الكندية للمرأة

وتساءل النائب حسام زكى عن الجهة المنوط بها اختيار الخبراء المسؤولين عن المنحة ، وردت المستشارة عبير السعدى من وزارة التجارة والصناعة ان شركة" إلينا " بالاشتراك مع الجهات المختصة فى الحكومة هى المسؤولة عن هذا الأمر وأن الشركة تطرح مناقصة تحت إشراف الحكومة .

وزارة التعاون

وقال النائب أحمد سمير رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية، أن المنحة جاءت من خلال وزارة التعاون الدولى بمبلغ ٤ ونصف مليون دولار ، تنفذها احد الشركات شأنها شان كل المنح الكندية .

وأضاف فى تصريح خاص ل"دوت الخليج"، ان المنحة الكندية تنفذها وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة.

وأكد البرلمانى أن المنحة تهدف الى تمكين المرأة فى المحافظات الأكثر احتياحا، " المنيا وبنى سويف وسوهاج" ، وهى منحة غير مالية تساعد المرأة فى مجال التصنيع الزراعى .