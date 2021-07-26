/642258/هتك-عرض-ابنة-زوجته-وقتلها-بحديدة--السجن-المشدد-7-سنوات-لنجار-مسلح-في-المرج
عاقبت محكمة جنايات شمال القاهرة، اليوم الإثنين، عامل بتهمة هتك عرض وقتل ابنة زوجته في منطقة المرج بالسجن 7 سنوات؛ بسبب رفضها مذاكرة دروسها.
دوت الخليج يرصد في التقرير التالى تفاصيل معاقبة عامل بالسجن 7 سنوات لإتهامة بقتل عرض طفلة وقتلها في المرج
تفاصيل القضية
وجاء في أمر الإحالة، أن نيابة شرق القاهرة الكلية، تتهم محمد أبو الوفا صاحب لـ48 عامًا، نجار مسلح محبوس لأنه في 15 فبراير العام الماضي بدائرة قسم شرطة المرج ضرب الضحية سما ايمن جمعة، ابنة زوجته مع سبق الإصرار بأن عمد إيذائها فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، ولم يقصد من ذلك قتلا، ولكن أفضى لوفاتها على النحو المبين بالتحقيقات.
هتك عرض طفلة
ترجع تفاصيل الجريمة، عندما تلقى رئيس مباحث قسم شرطة المرج المقدم حسين خيري، بلاغا من ربة منزل تتهم زوجها بهتك عرض وقتل ابنتها الطفلة «سما» صاحبة الـ 8 سنوات، بماسورة حديدية و عصا خشبية إلى أن فارقت الحياة وسقطت على الأرض جثة هامدة، بعد تقنين الإجراءات اللازمة تم القبض على المتهم«عاطل».
وتم تحرير المحضر اللازم وباشرت النيابة العامة التحقيق.
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